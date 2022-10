Les jouets en bon état collectés dans tous les recyparcs de Wallonie ce samedi

La traditionnelle collecte de jouets dans tous les recyoarcs de Wallonie aura lieu, ce samedi 15 octobre 2022 de 9 à 17h. Parents et enfants sont invités à venir y déposer leurs jouets propres, complets et en bon état (Ndlr : à l’exception des peluches et des jouets à piles) dont ils n’ont plus l’usage mais sont encore en bon état. Ceux-ci seront redistribués à d’autres enfants, moins favorisés, par le biais de différentes associations partenaires.

Cette collecte est particulièrement importante pour de nombreuses associations qui peuvent ainsi récupérer des jouets et les remettre en état afin de les redistribuer aux enfants défavorisés. Parmi ces associations figurent notamment les Maisons Croix-Rouge, des institutions pour enfants, des centres pour réfugiés, des CPAS, …

Donner une seconde vie à ses jouets revêt également un enjeu environnemental. « C’est également prolonger la vie d’un objet en évitant qu’il ne devienne un déchet. Les ressources naturelles de notre planète ne sont pas inépuisables et le réemploi est un moyen d’agir pour un avenir durable », indique le BEP.