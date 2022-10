Le prévenu a mis un coup de poing au visage de sa compagne et l’a menacée en mimant un geste d’égorgement car elle "l’avait énervé."

Peine de travail pour avoir frappé et menacé sa compagne à Cerfontaine

Une peine de travail de 100h (ou 12 mois de prison en cas d’inexécution) et une amende de 400€ ont été prononcées, ce jeudi matin par le tribunal correctionnel de Dinant sur opposition, à l’encontre d’un homme poursuivi pour violence conjugale. Les faits remontent au 29 octobre 2016 à Cerfontaine. Alors qu'ils étaient en voiture, le prévenu a mis un coup de poing au visage de sa compagne et l’a menacée en mimant un geste d’égorgement car elle "l’avait énervé." "Elle ne voulait pas que je vois notre enfant", disait-il. Les faits ont été filmés par une caméra de surveillance d’une station-service et vus par une troisième personne présente dans la voiture. S.M