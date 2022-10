Trafic de stupéfiants 2.0 à Rochefort et Saint-Hubert : jusqu'à cinq ans avec sursis probatoire

Le 8 septembre dernier, huit personnes (sur neuf) comparaissaient devant le tribunal correctionnel de Dinant pour un trafic de cocaïne et de cannabis, commis entre septembre 2021 et mai 2022, à Rochefort et Poix-Saint-Hubert.

Un trafic qualifié de « trafic 2.0 » par le parquet de Namur car la plupart des prévenus, originaires de Bruxelles, passaient par l’application Snapchat. "Tout se faisait par story, ce qui a compliqué la tâche des enquêteurs. Des annonces étaient lancées quand la marchandise arrivait, la qualité du produit était vantée, des vidéos avec fonds sonores étaient réalisées, des promotions étaient faites et une succursale a même été ouverte à Poix-St-Hubert", disait le ministère public à l’audience. Le trafic a commencé à Poix-Saint-Hubert et une seconde filière a rapidement été « ouverte » à Rochefort.

D’importantes quantités de stupéfiants avaient été retrouvées lors des perquisitions : un kilo de cannabis dans la chambre du dirigeant du trafic et 1,456kg dans sa voiture ; 3,647kg de cannabis et 33g de cocaïne dans un appartement de Poix-Saint-Hubert occupés par deux dealers. À Rochefort, les quantités étaient plus petites. On parle de quelques dizaines de grammes.

Ce jeudi matin, ces neufs personnes impliquées de près ou de loin dans ce trafic 2.0 ont été condamnées par le tribunal. « Un jugement de 35 pages », précise le président.

Le dirigeant de ce trafic a écopé de cinq ans de prison avec sursis probatoire pour ce qui excède la détention préventive déjà subie et d'une confiscation par équivalent de 25.000€. Les deux occupants de l'appartement de Poix-St-Hubert ont, eux, écopé de trois ans avec sursis probatoire et d'une confiscation de 3.000€ chacun. Des peines d’un an avec sursis probatoire, dix-huit mois sursis probatoire, dix-huit mois ferme et des confiscations de 5.000€, 5000€ et 1.000€ ont été prononcées à l’encontre de trois personnes qui ont apporté une aide logistique au trafic. Deux peines de probation autonome et une peine de travail de 150h ont été prononcées aux trois trafiquants de Rochefort qui se voient confisquer la somme de 3.000€ chacun. Enfin, quatre véhicules ont été saisis par la justice.