Une nouvelle co-présidence pour les écologistes de Dinant-Philippeville

Les écologistes de l’arrondissement Dinant-Philippeville ont choisi une nouvelle co-présidence, en vue des élections 2024. Celle-ci est emmenée par la sénatrice cinacienne France Masai, qui sera épaulée par Sarah Noël (co-présidente d’Ecolo Couvin), le conseiller communal d’Anhée Paul-Marie Petit et l’échevin havelangeois Antoine Mariage.

Dans l’arrondissement de Dinant-Philippeville, les Verts étaient sortis renforcés du dernier scrutin communal obtenant 27 conseillers communaux (contre 12 en 2006 et 20 en 2012) et 3 conseillers provinciaux (contre 1 en 2006 et 0 et 2012). Ils confirmaient leur présence en majorité à Havelange tout en intégrant le Collège à Dinant et Yvoir. « Un de nos objectifs est d’intégrer davantage de majorités communales, notamment ici, dans l’arrondissement de Philippeville. A Walcourt et à Couvin par exemple, nous avons retrouvé des élus en 2018 et nos conseillers communaux sont très actifs, incarnant une opposition travailleuse et constructive », indique Sarah Sarah Noël.