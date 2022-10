Accueil Régions Namur Zoning de Suarlée : "Des détails qui risquent de nous pourrir la vie" La création d’un zoning commercial de 8 000 m2 par Redevco suscite certaines craintes parmi les riverains. Ceux-ci espèrent une ultime révision du projet. L'Avenir

"On se réveille à 3 h du matin, on commence à "tûzer" et on ne dort plus." Ces mots sont ceux d'un habitant de la périphérie ouest de Namur. Ils illustrent les inquiétudes de plusieurs voisins directs du futur mini-zoning de Suarlée. Pour rappel, c'est à l'intersection du chemin de Morviaux avec la route de Louvain-la-Neuve (N4) et la chaussée de Nivelles (N93) que le promoteur Redevco envisage d'implanter quelque 8 000 m2 de surfaces commerciales dont un Intermarché, un Déma et un McDonald. L'enquête publique s'est terminée...