5 ans de prison avec sursis pour vente d’héroïne et de cocaïne à Namur

Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé vendredi une peine de 5 ans de prison assortie d'un sursis probatoire pour la moitié de la peine et une amende de 1000 euros à l’encontre d’un prévenu condamné pour vente d’héroïne et de cocaïne qui faisait opposition le 16 septembre dernier.

Ce dernier a vendu de l’héroïne et de la cocaïne à Namur entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2020, en la qualité de dirigeant d’une association de malfaiteurs. L’intéressé a reconnu les préventions et se trouve en état de récidive, ayant été condamné à 2 ans de prison en 2014 pour de mêmes faits.

Son conseil sollicitait il y a un mois un ultime sursis probatoire, évoquant une addiction profonde et la grande solitude de celui qui est le père d’un enfant. Ce qui a été prononcé ce vendredi.