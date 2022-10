Fééries du Centre : la patinoire de glace de 200m² maintenue

Le point fort de ces Fééries du Centre sera la patinoire de glace de 200m² (10mx20m) sous un chapiteau de 15x25m. Malgré la crise énergétique sans précédent, la Ville a décidé de maintenir cette attraction, comme d'autres villes avant elles. Et l'assume pleinement. "Ces mêmes personnes qui disaient pendant le Covid qu'il fallait maintenir les événements culturels et autres veulent maintenant qu'on stoppe notre projet. Les gens ont besoin de penser à autre chose que leur facture énergétique et s'ils ne vont pas à Ciney, ils iront ailleurs", commente le bourgmestre Frédéric Deville.

"Le marché a été attribué bien avant que la crise énergétique ne fasse quotidiennement la Une des journaux. Rompre ce marché public nous aurait sans doute contraints à devoir payer des indemnités au promoteur (Colors Production)", explique l'échevine du commerce et de la communication Anne Pirson. Le second argument avancé concerne la facture énergétique. La Ville de Ciney est toujours sous contrat fixe jusqu'au 31 décembre. Les prix sont donc gelés jusqu'à cette date. La crise énergétique n'aura donc pas d'impact sur la facture d'électricité (hormis du 1er au 8 janvier).

Une estimation du coût potentiel de cette patinoire a d’ailleurs été réalisée. À 8.000 entrées sur les 32 jours d’ouverture, cela représente un budget de 6.271€ TVAC pour la Ville. 500 réservations d’écoles ont déjà été enregistrées.

Les autorités communales comptent par ailleurs beaucoup sur cette patinoire pour attirer les visiteurs. D'autres villes avant Ciney ont choisi de ne pas renoncer à leur patinoire dans le cadre des Fêtes de fin d'année. "Comme Bruxelles, Liège, Charleroi, La Roche-en-Ardenne, Anvers et Alost. Car cela attire des milliers de visiteurs en centre-ville", explique l'échevine du commerce Anne Pirson. "À Ciney, on veut attirer un maximum de monde, et pas uniquement des Cinaciens sinon ça ne marchera pas, qui profiteront des Fééries du Centre et de la patinoire pour faire leurs achats en centre-ville. On veut faire vivre nos commerçants qui ont déjà connu des années difficile avec le Covid-19 et maintenant la crise énergétique. Si ces 6.000€ peuvent leur permettre de garder la tête hors de l'eau, ça en vaut la peine."

Le promoteur, Colors Production, mène par ailleurs une action globale concernant le développement durable. "Les déperditions d'énergies sont limitées car elle est sous un chapiteau avec un toit en pvc transparent. La chaleur créée par le groupe froid est par ailleurs récupérée pour chauffer l'espace où l'on chausse ses patins. Enfin, Colors Production s'est engagé à effacer sa dette carbone en plant des arbres. À Ciney, une centaine d'arbres seront ainsi plantés l'an prochain.