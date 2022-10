Tracteur contre camionnette à Beuzet: un blessé sérieux

Un accident impliquant deux véhicules s’est produit, ce vendredi 14 octobre 2022, sur la Nationale 4. Le conducteur de la camionnette a été pris en charge par les urgentistes et conduit à l’hôpital.

Ce vendredi matin vers 8 h 30, une violente collision entre une camionnette et un tracteur agricole a fait un blessé sérieux sur la N4 à Beuzet. Une camionnette Peugeot de la société CB Energie se dirigeant vers Gembloux a voulu faire demi-tour ou virer vers Ferooz alors qu’un tracteur Massey-Ferguson tractant une remorque arrivait dans le même sens. Malgré une tentative d’évitement de la part de l’agriculteur, les deux véhicules se sont percutés violemment. Ils ont terminé leur course de l’autre côté de la chaussée, dans un massif boisé. Les pompiers de la zone NAGE du poste de Gembloux, dirigés par l’adjudant Benoit Fevrier, se sont rendus sur les lieux avec une citerne, un véhicule de balisage et une ambulance. Le SMUR du CHR de Namur a également convergé sur place. Blessé assez sérieusement, le conducteur de la camionnette éventrée a été conditionné par les urgentistes avant d’être acheminé vers une clinique namuroise. Une équipe de la WPR de Daussoulx s’est chargée des constatations, une bande circulation étant fermée durant l’intervention. Le dépanneur Nicolas Cassart de Bovesse a enlevé l’épave de la camionnette. Le tracteur, quant à lui, a été dépanné par une entreprise agricole.