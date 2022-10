Chômage de la Meuse : neuf tonnes de déchets retirés par des bénévoles et divers travaux réalisés par le SPW

L’opération « Meuse Propre » encadrée par le Contrat de rivière Haute-Meuse et lancée pendant les trois semaines de chômage de la Meuse a permis de retirer neuf tonnes de déchets à Anseremme, Hastière, Dave, Godinne et Yvoir, indique vendredi le Contrat de rivière Haute-Meuse.

420 bénévoles ont participé aux activités de nettoyage des déchets dans les parties asséchées du lit de la Meuse les 1er et 8 octobre. Parmi ces déchets, on retrouve des dizaines de pneus, du mobilier de jardin, des vélos et des jouets d’enfant, divers objets métalliques, parfois de grande taille (fûts, pièces moteur, grillages, chaines....), des tapis, draps, vêtements, de la vaisselle, poterie et des bâches plastiques ensevelis dans le lit du fleuve,... Les déchets récoltés ont été triés par catégorie et repris par les services travaux des communes pour ensuite être conduits dans un centre de tri du BEP. "Ces déchets n’ont pas forcément été directement jetés dans la Meuse mais ils peuvent avoir été emportés par les inondations de l’années passée ou être arrivés là par ruissellement en provenance des bords de route, trottoirs et avaloirs de rues. Si certains d’entre eux peuvent se retrouver dans l’eau par accident, il y a aussi des incivilités qu’on souhaiterait voir disparaître et des précautions à prendre quand on habite en bord de cours d’eau", indique-t-on au Contrat de rivière Haute-Meuse.

1.600 élèves répartis en 87 groupes ont par ailleurs été accueillis dans le lit de la Meuse dans le cadre d’animations scolaires « les vacances de la Meuse » durant ces trois semaines. Une journée festive pour sensibiliser à la beauté, mais aussi à la fragilité du fleuve, a aussi été organisée le 8 octobre à Godinne dans le lit de la Meuse. Des spectacles de magie et des stands d’information y étaient organisés en journée tandis que 450 bougies ont éclairé le halage et le lit asséché en soirée.

Des travaux menés par le SPW

Parallèlement aux actions menées par le Contrat de Rivière Haute-Meuse, divers travaux ont été réalisés par le Service Public de Wallonie (SPW) durant cette période de chômage : réfection de maçonnerie le long de certaines berges; reconstruction d’un mur en aval de la rive droite à Rivière; réfection des portes d’écluse de Hun et d’Anseremme; stabilisation de certaines berges par enrochement; rénovation d’une berge qui s’était effondrée en bord de Lesse et réfection de la base du Pont Saint-Jean, à Anseremme.

La réalisation de ces différents travaux a déjà permis de remplir une partie de la Meuse qui avait été asséchée. « On a déjà rabaissé différents barrages ce qui permet une navigation des bateaux de 1.350 tonnes et d’un enfoncement de 2,50m entre La Plante et Hun. Dès le mercredi 19 octobre, il sera possible de naviguer entre Houx (Yvoir) et Hastière avec un enfoncement de 1,50m. La situation normale de 2,50m d’enfoncement sera atteinte le 22 octobre. Cela se rempli petit à petit, d’autant qu’il n’a pas beaucoup plu ces derniers temps. Il faut tout de même 17.000.000.000 de litres d’eau pour remplir tout le cours d’eau », indique Serge Toussaint, du SPW mobilité.