Débat sur l'intelligence des taxes au conseil provincial Des taxes votées pour deux ans, avec une critique de l'opposition : où est la stratégie ? EMMANUEL WILPUTTE

"Ce n'est pas du libéralisme, mais du capitalisme". Dixit le chef de groupe du MR, le Cinacien Jean-Marie Cheffert, en réunion du conseil provincial, ce vendredi. Il parlait de la politique des banques, qui ne cessent de fermer des agences. Sujet du débat provincial : la taxe qu'on impose au monde bancaire, déjà depuis un moment, et qui se perpétue : il s'agit notamment de ponctionner 500 euros par "guichet" si on dépasse les trois par agence. Comme si on voulait accélérer la numérisation. Ça ne changera rien, dixit le député président Jean-Marc Van Espen...