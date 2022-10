Maraude à l'UNamur : à la découverte d'un biotope rare de plus de 600 arbres

Le dimanche 23 octobre, le verger de l’UNamur ouvrira ses portes au grand public, à l’occasion d’une grande maraude. L’occasion de vivre une journée familiale dans un des plus grands vergers hautes-tiges de Wallonie et de découvrir les nombreuses richesses de ce domaine, guidé par des experts de l’UNamur.

Reinette de France, Belle Fleur, Petit Bon Pommier, Cwastresse, Court Pendu, Gueule de Mouton… sont quelques-unes des 25 anciennes variétés de pommes du verger de l’université situé dans la jolie vallée du Samson à Faulx-les-Tombes (Gesves). Propriété de l’UNamur depuis 1978, ces 600 arbres de 80 ans représentent un biotope rare où paissent harmonieusement brebis et agneaux de l’université.

Le dimanche 23 septembre, le domaine sera accessible à toutes et tous. Une grande maraude sera organisée au vieux verger bio : chacun pourra ramasser jusqu’à 5 kgs de fruits. Lors de la récolte, les gestionnaires du domaine seront présents pour fournir des explications sur la gestion bio d’un verger. Une balade forestière et historique avec découverte du Géoparcours du Domaine d’Haugimont (10h30 – 12h30) aura aussi lieu. Isabelle Parmentier (Historienne et Professeur à l’UNamur), Christian Jacques (Géographe et Professeur à l’UNamur) et Charles Debois (Ingénieur forestier et ancien Gestionnaire du Domaine) accompagneront les participants pour fournir diverses explications. Le Géoparcours est un itinéraire forestier balisé par des postes d’observation qui mettent en évidence les liens entre le relief, le sous-sol, le sol et la végétation au sein de cette région du sillon Sambre-et-Meuse. Les fonctions anciennes et actuelles de la forêt, sa gestion proche de la nature (Pro Silva) seront abordées au cours de la promenade ;

Une balade guidée à la découverte du grand verger est aussi organisée. L’historique des verger haute tige en Wallonie et leur évolution seront présentés ainsi que les aspects liés à l’entretien de ce patrimoine (plantation, taille, greffage, surgreffage, biodiversité, intérêt patrimonial…) et à la valorisation des fruits. Des animations pour les enfants organisées par le Kotéjeux et le KapforSciences, deux kots à projets étudiants de l’UNamur seront aussi proposées. Mais aussi : des stands d’information sur le travail de la laine, sur l’apiculture ou encore sur l’entretien d’arbres fruitiers et une petite restauration avec la présence de foodtrucks.

Le dimanche 23 octobre de 10h à 18h (entrée gratuite), au Domaine d'Haugimont, 18, rue du Strouvia, 5340 Goyet.Infos ? : https://www.unamur.be/durable/campus