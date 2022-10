Province de Namur : un nouveau budget participatif

Les votes publics entourant ce premier budget participatif sont à peine clôturés – et les voix se sont fait entendre en nombre : plus de 8000 votes – qu'une deuxième salve se profile à l'horizon. Le conseil provincial a donné ce vendredi son feu vert au coup d'envoi d'un nouveau budget participatif. La Province indique : "Un processus citoyen : c'est en effet du citoyen qu'émanent les projets et c'est en grande partie de lui aussi que vient la décision puisqu'il intervient à hauteur de 60% dans le vote final."

Le lancement effectif de cette deuxième édition du budget participatif aura lieu en décembre 2022. Les porteurs de projets auront jusqu’au 21 avril 2023 pour déposer leur proposition en complétant le formulaire de participation en ligne sur la plateforme « Ensemble en province de Namur ».

La Province poursuit : "Cette année encore, ceux qui le souhaitent pourront obtenir un accompagnement spécifique dans le cadre de l'élaboration de leur projet. Pour ce faire, des séances d'informations se tiendront dans chaque arrondissement dès janvier prochain. Le jeu en vaut la chandelle. Le budget participatif, c'est une enveloppe globale de 200 000 €, avec la possibilité d'obtenir une aide appréciable pouvant aller jusqu'à 50 000 € pour chaque projet lauréat."