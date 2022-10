Cannabis : à peine majeure, elle « dépannait » ses amis

"J’assume avoir consommé, mais aujourd’hui, je suis enceinte de 6 mois et j’ai évidemment tout arrêté."

La prévenue qui comparaissait ce lundi devant le tribunal correctionnel de Namur était à peine majeure au moment de la commettre les faits qui lui sont reprochés : de la détention et de la vente de cannabis, entre octobre 2019 et le 17 avril 2020, date à laquelle elle a été interceptée avec 67 grammes de cannabis sur elle.

« Je ne revendais pas vraiment. Nous consommions à 3 et nous nous dépannions mutuellement. J'assume avoir consommé, mais aujourd'hui, je suis enceinte de 6 mois et j'ai évidemment tout arrêté. » Une médiation pénale a été proposée aux 3 jeunes impliqués dans ce trafic, afin de ne pas entacher leur casier judiciaire d'une condamnation. Elle a échoué pour deux d'entre eux. Le substitut Blaise requiert une peine de travail de 80 heures à l'encontre de la prévenue et une peine de 10 mois de prison à l'encontre de son complice, absent à l'audience.

Le conseil de la jeune femme plaide la suspension simple du prononcé de la condamnation. « Si la médiation pénale a échoué, c ‘est parce que ma cliente allait très mal à cette époque. Elle a fait une tentative de suicide puis s’est faite hospitaliser pour soigner sa dépression et ses addictions à la drogue et à l’alcool. »

Jugement le 21 novembre.