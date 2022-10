Mettet: l’automobiliste percute une famille de sangliers, certains ont dû être euthanasiés

Le véhicule les a percutés et s’est immobilisé un peu plus loin. Un véhicule de balisage des pompiers de la zone Val de Sambre a été requis sur place en attendant la venue d’une équipe de police de la zone Entre-Sambre et Meuse.

Les blessures des mammifères percutés par la voiture ont nécessité l’intervention d’un vétérinaire de garde. Celui-ci a malheureusement dû en euthanasier certains.