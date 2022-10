Namur : un dîner dans le noir "juste pour voir" au Perron de l'Ilon

Le lundi 28 novembre prochain, Esenca (Anciennement ASPH) réédite l'expérience du dîner dans le noir Juste pour voir. "Mis en situation de cécité complète, et dans un espace complètement occulté, vous aurez l'occasion de déguster un repas préparé par les stagiaires du Perron de l'Ilon. Pendant ce moment de découverte, d'échanges conviviaux, de prises de conscience, vous serez invité à vous débrouiller seul pour manger et vous servir vos boissons", indiquent les organisateurs.

Pour les personnes malvoyantes et/ou aveugles, l’accès au restaurant n’est pas aisé et les freins sont nombreux : les accès non aménagés, les cartes des menus non traduites en braille, les difficultés face à une assiette garnie par un tiers,… Les choses évoluent : une ordonnance de 2008 permet l’accès des lieux publics aux chiens d’assistance et offre la possibilité aux personnes malvoyantes et/ou aveugles d’accéder plus facilement aux lieux de restauration. Néanmoins, de nombreuses difficultés subsistaient.

"Nous souhaitons que les obstacles soient levés pour que la personne malvoyante puisse, seule ou accompagnée notamment de son chien d'assistance, profiter d'un repas au restaurant. Pour y parvenir, il est impératif de sensibiliser les élèves du secteur HORECA. C'est avec ces futurs traiteurs, artisans, restaurateurs, personnels de salle,… que nous devons travailler pour améliorer l'accueil et l'accompagnement des personnes malvoyantes et/ou aveugles au restaurant."

Le Perron de l’Ilon a accepté de relever ce défi et de réaliser ce projet avec Esenca. En tant qu’Entreprise de Formation par le Travail Namuroise (EFT), elle a pour mission deformer des personnes demandeuses d’emploi aux métiers de commis de salle et de cuisine.

Les 9 et 16 novembre prochains, les stagiaires volontaires du Perron suivront une formation/sensibilisation sur le handicap visuel : découverte du handicap, mises en situation, échanges. Cette formation leur permettra de prendre conscience, du ressenti, du vécu, et des difficultés rencontrées par la personne malvoyante et/ou aveugle qu’ils seront amenés à rencontrer dans le cadre de leur métier. Et ce sont eux qui réaliseront et serviront le repas Juste pour voir !

Cet événement prévu dans le cadre du 100e anniversaire d’Esenca se déroulera au sein du restaurant du Perron de l’Ilon, rue des Tanneries 1 à Namur. Le menu 3 services sera proposé au prix de 30 € hors boissons mais avec l’apéritif offert. Les inscriptions pour le repas dans le noir Juste pour voir peuvent être effectuées par téléphone au 081/777.800 ou par email à esenca.namur@solidaris.be avant le 17 novembre.

JVE