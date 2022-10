Cryptomonnaie : accusé d'une escroquerie de près de 4 millions d'euros, il doit prouver sa solvabilité

Ghislain E. est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Namur pour faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance pour un montant de près de 4 millions d’euros. Alors qu’il est dans l’impossibilité d’être physiquement présent à son procès car son passeport lui a été confisqué à l’île Maurice, un débat s’est tenu fin juin devant le tribunal afin de déterminer s’il pouvait assister et participer aux débats au moyen de la visioconférence. La présidente Cadelli a finalement répondu par l’affirmative en septembre dernier. ce qui a été fait ce mercredi.

Le prévenu a fondé la société QI en octobre 2017. Il promettait à particuliers souhaitant investir dans la cryptomonnaie des rendements compris entre 50 et 80 % dans les six mois, sans prise de risque, se vantant d’avoir lui-même profité de rendements de près de 1.000 %, preuves à l’appui.

Les 27 parties civiles ont investi près de 3.970.000 euros via 45 contrats, des montants qui n’ont pas été restitués intégralement. Les rendements n’ont pas été versés.

Le parquet de Namur avait requis le 18 mai dernier une peine de deux ans de prison assortie d’un sursis probatoire, une amende de 1.000 euros et une interdiction professionnelle de 5 ans à l’encontre de Ghislain E.

Interrogé sur la prévention de faux, le prévenu confie : "Je n'ai pas investi toutes les sommes perçues car mon portefeuille de cryptomonnaie couvrait largement les fonds investis par les clients et les rendements promis."

Ghislain E. a en effet laissé sous-entendre, sans en apporter la preuve à ce stade, qu'il détenait près de 2000 bitcoins, un peu plus de 39 millions d'euros, alors que les sommes dont il était redevable à ses clients s'élevaient au maximum à 7 millions d'euros, rendements compris. "Certains ont voulu récupérer leur mise, mais pas en bitcoins. C'est alors posé le problème de la bancarisation des sommes, afin de les transformer en monnaie fiduciaire. En 2018, les banques belges n'ont pas joué le jeu et ont clôturé mes comptes. On ne comprenait pas comment moi, qui n'ai pas mon diplôme de secondaire et n'était pas universitaire, j'étais en possession de telles sommes et de connaissance pointues en matière de monnaie virtuelle. J'étais dans l'impossibilité de rembourser mes clients même si j'en avais largement les moyens."

Ghislain E., qui conteste aussi les préventions d'escroquerie et d'abus de confiance, se rend alors en Italie, en Angleterre, en Espagne, en Bulgarie, à Chypre et aux Emirats Arabes Unis. "Malgré l'apport de toutes les garanties, il n'y avait pas moyen de bancariser les fonds, les banques mettaient leur veto. Quand une possibilité s'est dégagée à l'île Maurice, le confinement est intervenu, retardant tout. Une fois à l'île Maurice, c'est finalement du côté de la Suisse qu'une solution est apparue. Un expert Français s'est penché sur la bancarisation de mes avoirs et 5 ou 6 banques ont accepté de jouer le jeu."

C'est alors qu'un imprévu survient à l'île Maurice : "J'étais prêt à partir en Suisse pour signer tous les papiers quand des pseudos policiers ont perquisitionné chez moi. Ils ont trouvé du Xanax, qui n'est pas en vente libre là-bas et j'ai été inculpé pour vente de drogue. Mon passeport et mon ordinateur m'ont été confisqués, je n'ai depuis plus accès à mes bitcoins. Si une personne a reconnu qu'il s'agissait d'un coup monté, sans doute parce que l'on savait que je détenais d'importantes sommes, le jugement n'interviendra qu'en février 2023. Ici, ce n'est pas simple, je suis suivi, menacé de mort."

S’il récupère son passeport et son ordinateur, ce n’est qu’à ce moment que le prévenu pourra se rendre en Suisse pour tenter de bancariser ses bitcoins et ainsi rembourser les parties civiles. Les débats se poursuivront le 1er mars.

Quels sont ses avoirs réels ? Le prévenu reste très discret

D'ici là, Ghislain E. devra fournir les documents qui prouvent l'acceptation de bancarisation des banques suisses et le rapport réalisé par l'expert qui prouve la solvabilité du prévenu et ses avoirs réels en matière de cryptomonnaie. Interpellé au sujet de ce rapport qui apporterait des réponses aux parties civiles, le prévenu est sur la défensive : "Il n'y a pas de raison que les gens aient connaissance de mes portefeuilles qui contiennent des sommes considérables, cela pourrait me porter préjudice." La présidente Cadelli lui rappelant qu'il est tout de même poursuivi pour une escroquerie de près de 4 millions d'euros, il s'engage ensuite à le communiquer dans la journée.

Quand on lui demande pourquoi il n'est pas simplement passé par une plateforme d'échange, le prévenu déclare ceci : "On a cherché une autre façon de procéder, en passant par les banques, nous voulions plus de sécurité par rapport à la transaction."

Il s'est enfin adressé aux parties civiles présentes, qui ont pour la plupart semblé douter de ses explications en fin d'audience : "Je suis désolé de ce qui vous arrive. Une de mes erreurs a été de vouloir tout bancariser plutôt que de procéder avec des petites sommes. La malchance est en plus de mon côté, mais je pense à vous tous les jours. Mon objectif a toujours été de vous rembourser."