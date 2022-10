La Côte belge, destination prisée des Namurois

La Côte belge à toujours la cote auprès des vacanciers belges francophones. 16% des touristes sont en effet originaires du sud du pays et 20.000 d’entre eux possèdent une résidences à la Côte belge, relate Westtoer, l’office du tourisme de la Flandre occidentale. En 2021, on notait 3,4 millions de visites des Belges francophones à la mer pour une ou plusieurs journées.

Les Namurois font partie des plus fidèles visiteurs. En 2021, on dénombrait 120.000 visites d’habitants de la province de Namur pour une excursion d' un jour, soit 6 % des visites d’un jour qui durent en moyenne 7h et 65.000 d’entre eux y ont passé une ou plusieurs nuits dans un logement commercial (hôtel, B&B,…). Autre statistique intéressante : 72% d’entre eux y avaient déjà séjourné durant un week-end ou pendant leurs vacances au cours des trois années précédentes et 96% ont l'intention d'y retourner dans les trois prochaines années.

Un séjour à la Côte permet de se ressourcer. C'est la raison principale qui pousse les Belges francophones, et donc les Namurois, à opter pour cette destination. « Les bienfaits de l'air marin, un cadre idéal pour se ressourcer et l'expérience de la mer et de la plage poussent les Belges à séjourner à la côte », selon Westtoer. Les activités fréquentes les plus populaires sont classiques : se balader, aller manger au restaurant / bistro, visiter un café, prendre un verre au café, en terrasse ou au bar de la plage, faire du shopping et des activités de plage. Les communes côtières telles qu'Ostende, La Panne et Coxyde sont les plus populaires auprès de ces Belges francophones.

1.450 familles namuroises propriétaire d’un logement

1450 familles issues de la province de Namur sont par ailleurs propriétaires d'une résidence secondaire ou d'un logement de vacances à la côte, où elles s’y rendent plusieurs fois par an. Les stations telles que Coxyde, La Panne et Middelkerke, comptent le plus de résidences secondaires des familles de la province de Namur.