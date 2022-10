Myriam Badot : le calvaire d’une maman sera évoqué devant les assises dès lundi

La cour d’assises de Namur a désigné mercredi 4 hommes et 8 femmes (3 hommes et une femme comme suppléants) pour juger Laurent Badot, dès ce 24 octobre. L’accusé, né en 1992, doit répondre du meurtre de sa mère, Myriam Badot, née en 1961, commis à Andenne entre le 7 et le 11 juin 2020.

Il est également accusé d’avoir torturé cette dernière, qui se trouvait par ailleurs en état de vulnérabilité, d’avoir tenté de mettre le feu à son habitation de la rue Sous Stud, et d’avoir commis des dégradations dans cette habitation. L’accusé devra également s’expliquer au sujet de coups portés à sa mère, notamment avec une bouteille en verre.

Comme le précise l’acte d’accusation de l’avocat général Kerkhofs, se sont des voisins qui ont prévenu la police des Arches le 11 juin 2020 vers 8h30, Myriam Badot, âgée de 59 ans, ne donnant plus de signes de vie. A leur arrivée, les policiers ont découvert une vitre brisée. L’habitation avait été mise sans dessus dessous. Ils ont découvert le corps sans vie de Myriam Badot, couchée sur le dos, sous un canapé et un lit médicalisé, avec de l’essuie-tout sur et dans la bouche.

Les voisins évoquant des fréquentes tensions entre la victime et son fils, celui-ci a été rapidement interpellé. Il a reconnu avoir bousculé sa mère et s'être assis dans le divan alors qu'elle était sous le meuble mais nie toute intention homicide. Il déclare lors de son premier interrogatoire : "J'ai basculé le lit et maman est tombée par terre. À plusieurs reprises, j'ai shooté dans la couette et maman était dans celle-ci. Je pense l'avoir touchée au niveau du bas-ventre ou des jambes. Je l'ai aussi traînée pour la retourner en la tirant par une de ses chevilles. J'ai aspergé la pièce salon avec un spray antiparasites. J'ai aspergé aussi le visage de maman avec ce même produit. J'ai ensuite retourné le fauteuil 2-3 personnes sur maman. Je me suis assis sur celui-ci avec mon chien à côté de moi. J'ai mis un coussin sur la tête de maman. Il s'agit d'un coussin carré de couleur rouge. J'ai mis mes pieds sur le coussin et ce en étant assis dans le fauteuil.. A un moment donné, j'ai vu que maman faisait des bulles avec sa bouche. J'ai aussi mis la tenture sur le chauffage électrique qui chauffait en plus d'avoir ouvert l'eau. C'était pour faire un court-circuit."

Des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête, il ressort que Myriam Badot a reçu des coups de la part de celui-ci depuis qu’il avait 2 ans. A l’âge de 7 ans, il lui a planté un crayon dans le nez, avant de lui casser des dents en lui projetant la face contre un mur, de lui déchirer les ligaments du genou en lui tordant les jambes. Myriam Badot faisait l’objet de harcèlement et de menaces de mort. Laurent Badot s’en prenait régulièrement à ses biens matériels en arrachant les portes, incendiant son véhicule, détruisant sa chaudière, en retournant le frigo,…

Des coups fréquents

Si l’accusé réfute avoir étoufé sa mère, les légistes révèlent que la cause de sa mort est bien une asphyxie mécanique par obstruction des voies aériennes. L’expert s’est dit en outre interpellé par le nombre et le caractère répétitif des fractures subies par Myriam Badot : côtes, poignet, rotule, col du fémur, bassin, rupture des ligaments du genou.

De l'expertise mentale de Laurent Badot, il ressort que celui-ci présente des traits de personnalité antisociaux avec une capacité transgressive, de l'irritabilité et l'absence de remords. "Il présente également des traits de personnalité paranoïaque qui consiste en une méfiance soupçonneuse envers autrui. Les intentions des autres tendent à être interprétées comme étant malveillantes. S'il se sent attaqué, il est alors prompt à la contre-attaque et à une réaction colérique." Son impulsivité explique sa violence et sa susceptibilité à fleur de peau, concluent les experts.

Les débats seront présidés par Philippe Gorlé. L’accusation sera soutenue par le substitut Virginie Kerkhofs. Mes Ricardo Bruno et Régis Brocca défendront l’accusé. La fille, la sœur et le neveu de la victime se sont constitués parties civiles, elles seront représentées par Mes Bernès et Gruslin.

Elle considérait son fils comme un dieu

Myriam Badot est née le 31 mai 1961 à Namur. Elle a exercé la profession d’infirmière au CHR de Namur. En 1986, elle rencontre René B. Elle vit alors à Namur et ils s’installent ensemble deux ans plus tard et elle tombe enceinte. René B. ne souhaitait pas avoir d’enfant, il ne reconnaîtra Laurent qu’à l’âge de 7 ans. Le couple se sépare, Myriam Badot part vivre à Andenne puis rencontre un autre homme, qui lui donnera une fille. D’après celle-ci, ses parents se disputaient fréquemment au sujet de son demi-frère Laurent. Elle mentionne également l’alcoolisme grandissant de sa mère.

Myriam Badot est régulièrement qualifiée de gentille personne, intelligente, à l'écoute des autres et investie dans sa profession. Plusieurs témoins du dossier déclarent qu'elle n'avait aucune autorité sur lui. "Elle lui passait tout, prenait systématiquement sa défense et le considérait comme un "dieu". Elle n'acceptait pas qu'on critique son fils ou qu'on intervienne dans son éducation."

Paranoïaque, colérique et violent

Laurent Badot est né le 5 juin 1992 à Namur. Il explique que ses parents se disputaient souvent lorsqu’il était enfant. Ils se séparent alors qu’il a cinq ans. Sa scolarité a été marquée par de nombreux changements d’établissements, sa vie professionnelle émaillée de petits boulots. Selon des proches, sa consommation de cannabis aurait débuté dès l’âge de 13 ans. Depuis ses 21 ans, il consommait également de la cocaïne occasionnellement, en plus de l’alcool.

La plupart des témoins le présentent comme paranoïaque et pyromane, de caractériel, manipulateur, pouvant se montrer colérique, agressif et menaçant lorsqu’il n’obtient pas ce qu’il veut. Il a été condamné en 2012 à une peine de travail de 60 heures pour vol avec violence. Laurent Badot a comparu ce lundi devant le tribunal correctionnel pour des faits de coups et de harcèlements commis envers d’autres proches. Le dossier sera abordé dans le courant du premier trimestre 2023.