Ramur dénonce un élagage illégal à Saint-Marc

Les arbres de la drève de Saint-Marc ont en partie été coupés. Sans permis et d’une manière irresponsable, selon Ramur.

L’ASBL Ramur, destinée à protéger l’environnement sur la commune de Namur, dénonce un élagage illégal d’arbres, rue des Fermiers à St-Marc. Ceux-ci avaient été plantés par les propriétaires de la ferme voisine. Prévenus le matin même de l’élagage, ils n’ont pu que constater "la manière irresponsable dont a été effectué ce travail qui déséquilibre totalement les arbres et ouvre des plaies béantes, portes d’entrées pour les insectes et les champignons."

"Pour des raisons que l'on suppose reposer sur le dégagement des fils électriques, une société a endommagé gravement l'une des plus belles drèves de la commune. Ce travail effectué le 5 octobre nécessitait pourtant un permis d'urbanisme qui n'aurait probablement jamais été accordé ou alors moyennant des limites d'intervention et des compétences sur le sujet du respect des arbres", indique l'association. Pour l'asbl, un redressement des poteaux électriques qui penchent vers la végétation et un élagage respectueux auraient suffi à assurer la sécurité des installations électriques.

À ce jour, le responsable n’a pas encore été identifié mais l’ASBL Ramur a déposé plainte auprès du service environnement de la ville de Namur et du DNF.