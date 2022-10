Sambreville : Jean-Charles Luperto a été débouté par la Cour européenne des droits de l’homme… en décembre 2021

Jean-Charles Luperto, bourgmestre de Sambreville et député wallon, avait introduit un recours suite à sa condamnation pour outrages publics aux moeurs, dénonçant un procès inéquitable. Recours rejeté par la Cour européenne des droits de l’homme, il y a 10 mois déjà. La peine de six mois de prison avec sursis est donc définitive.

En avril 2021, sur le plan du droit belge, la condamnation de Jean-Charles Luperto à six mois de prison avec sursis pour outrages aux moeurs était définitive. Son pourvoi en cassation contre la peine prononcée en cour d’appel avait été rejeté.

Mais le bourgmestre de Sambreville et ses avocats avaient joué une dernière carte, saisissant la cour européenne des droits de l’homme. Avec pour argument qu’il n’aurait pas eu droit à un procès équitable du fait qu’il avait été jugé directement en cour d’appel. Il avait ainsi été privé, de son point de vue, d’un degré d’instance. Et donc lésé dans ses droits par rapport à un citoyen lambda.

Nous venons d'apprendre que ce recours a été rejeté… il y a plus de 10 mois déjà : "La requête à laquelle vous faites mention (Luperto c. Belgique (no. 50086/21)) a été déclarée irrecevable en décembre 2021. Comme il s'agit d'une décision de juge unique, elle n'est pas publiée dans la base de données de la Cour. La partie requérante a été informée de la décision par écrit." nous a répondu ce mercredi par mail le service presse de la cour européenne, que nous interrogions.

Nous avons contacté l'intéressé et ses avocats. Voici la réponse reçue par SMS de Me Uyttendaele, s'exprimant pour son client : "La requête déposée par Jean-Charles Luperto devant la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas, comme il le craignait, été prise en considération par cette dernière. Il faut rappeler que, en 2021, la Cour a été saisie de près de 45.000 requêtes et que trois quarts de celles-ci n'ont pas été instruites contradictoirement par la Cour, et cela à la suite de décisions prises par des juges statuant seuls. Par la voix de son conseil, Marc Uyttendaele, Jean-Charles Luperto maintient solennellement ne jamais avoir commis les faits qui lui ont été reprochés et avoir fait l'objet d'une procédure inéquitable. Il estime cependant que le temps est venu de tourner définitivement la page et de renoncer aux procédures juridictionnelles qu'il aurait pu encore mettre en œuvre, notamment engager la responsabilité de l'État pour les fautes multiples commises à son encontre. Ni lui-même, ni son avocat ne s'exprimeront encore sur cette affaire."

Suite à cette communication, nous avons pris contact avec les instances du parti socialiste. Il nous revient qu’à tout le moins au niveau de la fédération namuroise, cette décision définitive de la justice européenne n’était pas connue jusqu’à aujourd’hui. Nous reviendrons plus largement sur ces informations…