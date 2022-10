Au KIKK, la technologie peut être physiologique

Rendez-vous immanquable sur la planète qu’elle soit geek ou pas forcément, le 11e festival international des cultures créatives et numériques prend ses quartiers dans la capitale wallonne, du 27 au 30/10, avec une foule d’activités à découvrir.

Car si l’événement possède un gros volet Pro (avec environnement d’affaires VIP, conférences, démonstrations, soirées et même un dîner sensoriel), pour les professionnels du secteur en Belgique ou venant du monde entier, le KIKK, c’est chic aussi pour le grand public, encore plus s’il est familial.

Centre névralgique de l'événement, le chapiteau de la place d'Armes (leCreative Village) recèlera notamment leMarket, 1000m2 de showroom accessible gratuitement et permettant à tous d'aller de découverte en découverte, de bijoux technologiques tous azimuts. Le marché a été achalandé avec une attention particulière aux enfants. La nature est bien faite, ils seront en vacances à ce moment et invités à être les acteurs de différents ateliers (PAF : 5 €). Le jeudi 27, au Creative Village, il y auraRemix el Barrio, sur les biomatériaux issus des déchets alimentaires. Le vendredi 28, au pavillon, place àTech Biotopia, initiation à l'électronique pour connecter… une plante (sans lui faire de mal). Le même jour, auCreative Village, design fiction veillera à imaginer le monde de demain. Le samedi 29, auCreative Village, Guillaumit proposera, aux portes d'Halloween, de composer des masques en réalité augmentée. Playtronica, de son côté, donnera vie aux dessins ! Enfin, le dimanche 30, le Delta accueillera le spectacleLe jardin des potinniers, l'observation d'un jardin imaginaire et de son microcosme en perpétuelle évolution.

Quitte à prendre l'air - car le numérique se veut décloisonner -, le festival reconduit aussi sa grande balade urbaine qui avait réuni 30 000 participants en 2021. Cette année, le KIKK in town ira chercher l'insolite au coin de la rue, bousculant les repères avec quelque 40 œuvres et performances interactives (un homme qui se mue en chèvre pour échapper à la condition humaine, une sculpture de données, etc.) dans des lieux aussi variés que le Delta, la Nef, le Cinex, le Jardin des Arts Déco mais aussi le Pavillon sur les hauteurs de la citadelle. En effet, si l'entrée est désormais payante (5 € pour les + 16 ans), le ticket donnera accès gratuitement à l'expoBiotopiadans ce même pavillon.

En cheville avecBiotopia, justement, le KIKK a trouvé son thème et fera entrer la capitale wallonne dans une autre dimension, suspendue. Celle des contes de la convivialité (Tales of togethernessen anglais dans le titre). Là où les progrès technologiques peuvent faire froid dans le dos, encore plus quand la période Covid a caserné des millions de terriens dans le virtuel et le monde des écrans interposés, les organisateurs veulent raconter et renourrir de lien et de sens, d'empathie, nos relations à ces outils, à nos pairs mais aussi aux autres vivants, pour trouver mieux notre place dans ce monde et en relever les défis pressants, variés et nombreux.