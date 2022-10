En version bas carbone, kingkong, un nouveau média en ligne sur les cultures créatives

Sa particularité: proposer une version durable dans un secteur plus polluant que l'aérien. "Les premières analyses ont montré qu'on peut faire l'économie de 50 à 70% de l'énergie consommée en choisissant la version bas carbone", a indiqué la rédactrice en chef de kingkong.be, Julie Mouvet. Si l'équipe de l'asbl KIKK a choisi de proposer une version bas carbone de son nouveau média sur les cultures digitales et créatives, c'est à l'initiative de l'agence bruxelloise Mojo qui se démarque comme entreprise développant des projets à impact positif.

"La création d'un site internet consomme beaucoup d'énergie. Cela a forcément un impact sur l'environnement. Mais il est possible de diminuer cette consommation, de la compenser et d'avoir une logique vraiment durable, en agissant à plusieurs niveaux", a expliqué Julie Mouvet, rédactrice en chef de kingkong.be.

D'ici peu, les lecteurs qui choisissent de cliquer sur la version "bas carbone" pourront constater, en temps réel au cours de leur lecture, dans quelle proportion ils sont moins énergivores que sur la version classique. "Lors de la phase de lancement du site, les premières analyses ont montré qu'on peut faire l'économie de 50 à 70% de l'énergie consommée", a précisé Mme Mouvet.

Cette option est rendue possible en allégeant le poids des contenus et donc les informations qui sont demandées aux serveurs, en supprimant la vidéo qui consomme beaucoup de data, avec des images en bitmap qui s'affichent de façon pixelisée et en affichant le contenu du site sur fond noir.

"On avait envie que les deux mondes coexistent. Avec une version classique, lumineuse, avec plein d'effets sympas, un design alléchant, des couleurs, du contenu interactif. Mais c'est intéressant aussi de basculer dans une lecture beaucoup plus sobre, en noir et blanc, du site internet, en lui indiquant aussi un score de performance de consommation", a déclaré Benoit Rolin, manager de MOJO Agency, qui a développé le site.

D'autres éléments permettent de proposer des sites plus durables: des codes performants dits "propres", sans donnée inutile ou encore un serveur qui utilise de l'énergie verte pour s'alimenter, cite en exemple M. Rolin qui souhaite contribuer à rendre le secteur plus durable.

"La consommation d'énergie du numérique augmente en moyenne de 9% par an. La démarche derrière le projet kingkong suit donc le principe d'éco-conception du web. Un mouvement qui nous semble encore trop peu répandu. Mais comme dans toute démarche, chaque petit geste compte", a conclu Mme Mouvet.