Jusqu'à 3 ans de prison pour 11 vols : un des prévenus fait l’objet d’un mandat d’arrêt international car il a été condamné à 13 ans et 8 mois de prison

Le tribunal correctionnel a prononcé jeudi des peines de 3 ans de prison et de 3 ans de prison assortis d'un sursis de 5 ans pour ce qui excède la détention préventive déjà effectuée à l’encontre de deux Roumains poursuivis pour une dizaine de vols mais aussi pour des préventions de recel, de faux et d’usage de faux, de tentative de vol avec effraction et de participation à une association de malfaiteurs.

Les 11 vols ont été commis en Belgique entre novembre 2021 et mars 2022. Les deux individus ont dérobé plusieurs véhicules, près de 5000 litres de mazout, des thermostats, des taques de cuisson, des adoucisseurs d’eau, de l’outillage, mais également 470 kilos de cartes mères d’ordinateurs.

Interrogés par le tribunal le 22 septembre, ils ont reconnu faire partie d’une association de malfaiteurs. Le plus âgé des deux est loin d’être un inconnu de la justice : il fait actuellement l’objet d’un mandat d’arrêt international car il a été condamné à 13 ans et 8 mois de prison en Roumanie pour falsification de cartes de crédits.

Le parquet réclamait 4 ans de prison pour le plus jeune et 5 ans de prison pour le plus âgé, s’opposant à toute mesure de sursis dans le cas de ce dernier. Me Delhez, conseil des deux hommes, plaidait un sursis simple pour ce qui excède la détention préventive de 6 mois déjà effectuée pour le premier et la plus grande clémence du tribunal pour le second.