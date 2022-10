Namur : la place Maurice Servais inaugurée pour plus de convivialité (Vidéo)

On n'a pas coupé le ruban. On n'a pas fait sauter le bouchon. Les édiles namurois ont opté pour un autre geste symbolique destiné à inaugurer protocolairement la place Maurice Servais fraîchement rénovée : le pousser de bouton à trois mains. C'est ainsi que le bourgmestre Maxime Prévot (les Engagés), l'échevin des voiries Luc Gennart (MR) et l'échevine du commerce et de la mobilité Stéphanie Scailquin (Les Engagés) ont actionné les fontaines qui égayeront désormais l'endroit. Ce qui devrait être synonyme de soulagement pour les commerçants. Pour eux, la douche froide a duré 18 mois. "On est conscient qu'ils ont souffert durant ces travaux qui ont été plus longs qu'espérés", lâche le mayeur.

Au départ, la place réaménagée aurait dû être pleinement mise en service lors des dernières Fêtes de Wallonie. Le contexte géopolitique a contrecarré les plans, notamment concernant la pose du carrelage. "Cela été difficile à mettre en œuvre. Beaucoup de maçons ont dû rentrer en Ukraine", glisse l'échevin libéral des voiries.

La confection du kiosque, elle non plus, n'a pas été simple en raison de son aspect contemporain et de son armature métallique. Le résultat ne plaît pas à tout le monde, reconnaît Maxime Prévot. "Comme l'art en général. Au départ je voyais plutôt un kiosque à l'ancienne en fer forgé mais nous avons répondu aux demandes de l'ASBL qui a initié le projet et dont le souhait était une architecture contemporaine." Les goûts et les couleurs se discutent mais la finalité reste la même : elle est d'insuffler de la vie à cette nouvelle place Maurice Servais. Des activités régulières, dominicales, sont prévues (lire ci-contre).

Voilà qui contraste avec le récent passé de l'esplanade qui, jusqu'il y a peu, était encore strictement réservé aux voitures. "Cette place sera rendue à la convivialité, appuie Maxime Prévot. Elle était comme un greffon qui n'avait pas pris avec le centre-ville ancien et le piétonnier."

Le flux des véhicules motorisés est donc hautement canalisé. Ce qui n’a pas été sans mal. Le stationnement sur les abords est désormais strictement réservé aux véhicules de livraison durant les horaires impartis, et se limite à un dépose-minute censé rencontrer les attentes de la population scolaire environnante. Des panneaux viendront prochainement renforcer le marquage et l’interdiction de se garer. La brigade "horodateurs" fera le reste en mettant à l’amende les usagers qui contreviennent au règlement.

"Pas une place du Vieux bis"

L'espace, ouvert (et un peu trop minéral diront certains), donne envie d'être occupé. Les commerçants ne pourront toutefois pas disposer de la pleine surface qui s'offre à eux. Maxime Prévot explique : "La volonté n'est pas de faire une place du Vieux bis." L'objectif n'est donc pas de créer une terrasse géante mais plutôt de laisser aux gens l'opportunité de s'approprier le lieu. Une vision qui englobe aussi le civisme de tout un chacun. Ainsi, l'emplacement des futures poubelles ne sera défini qu'après une phase transitoire qui mettra en lumière les comportements du chaland, mentionne Luc Gennart.

Le tout sous surveillance puisque la nouvelle place sera, à terme, équipée de caméras.

En tout, 2,2 millions € ont été nécessaires pour les transformations.