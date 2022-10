En septembre 2022, des individus équipés de détecteurs de métaux ont dérobé des ossements, de la céramique, des tuiles et d’autres pièces sur le site gallo-romain situé le long de la route de Ramillies et de la chaussée romaine à Taviers.

Pillage archéologique sur le site de Taviers : la ministre du patrimoine dépose plainte et se constitue partie civile

La Ministre du Patrimoine, Valérie De Bue, a déposé une plainte contre X avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction du tribunal de première instance de Namur pour vol sur le site gallo-romain de Taviers (Eghezée) et pour toutes autres infractions que l'instruction permettra de révéler.

Le site de Taviers est daté de la période gallo-romaine. Il a été fouillé à plusieurs reprises, notamment par une équipe de l’Agence wallonne du Patrimoine et est complètement protégé par un grillage. La zone dans laquelle se trouve le site est reprise à la carte archéologique.

« L'utilisation non autorisée de détecteurs de métaux, avec prélèvement des biens archéologiques, sur un site repris à la carte archéologique est prohibée par le Code wallon du Patrimoine » précise la Ministre du Patrimoine, Valérie De Bue. « Le patrimoine est un bien commun à tous – pas un terrain de chasse dans lequel on s'approprie les objets à titre individuel avec un enrichissement personnel à la clé. C'est pourquoi, systématiquement dans de pareils cas, une plainte sera déposée avec constitution de partie civile par mon administration ou par moi-même, afin de dénoncer ce type de faits. Les auteurs de dégradations volontaires de notre patrimoine ne peuvent pas bénéficier de l'impunité ! ».