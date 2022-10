PTB : un vendredi de la colère à Namur et Sambreville

C’est dans les provinces de Namur, d’Anvers et du Brabant Flamand que le PTB organise son quatrième “Vendredi de la colère” ce vendredi 21 octobre. Pour notre province, des rassemblements auront lieu à Namur et à Sambreville à 18h30 "afin d'obtenir de réelles mesures contre l'augmentation des factures énergétiques : la baisse et le blocage des prix, la nationalisation du secteur énergétique et la taxation de l'ensemble des surprofits."