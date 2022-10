Tentative de meurtre : une "riposte proportionnelle"...à une tentative d'assassinat

Le procès des protagonistes impliqués dans la tentative d’assassinat sous forme de fusillade qui a eu lieu le 29 janvier 2021 à Jambes, en pleine rue, s’est poursuivi ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Namur.

Deux règlements de compte entre les acteurs Albanais d’un trafic de drogue ont eu lieu en janvier 2021. Le prévenu d’origine albanaise à la tête du trafic de cocaïne a été victime d’un vol avec violence le 21 janvier 2021. Menacé avec une arme, il a été attaché, 1500 euros et 80 grammes de cocaïne lui ont été dérobés. Une somme de 10.000 euros lui a été extorquée. En vue de représailles, ce dernier et deux complices se sont rendus chez l’auteur du vol avec violence et de l’extorsion, le 29 janvier. Deux des protagonistes étant armés, une dizaine de coups de feu ont été échangés, au croisement des avenues Jean Materne et Gouverneur Bovesse. Un des tireurs et deux véhicules ont été touchés par des balles.

Me Zevenne défendait un prévenu devant répondre de préventions de vol avec violence, d'extorsion, de séquestration, et de tentative de meurtre contre qui 12 ans de prison (et 6 mois supplémentaires pour détention d'arme) avaient été requis il y a 2 semaines. Il est l'auteur du vol avec violence et de l'extorsion mais aussi la victime de la tentative d'assassinat, tout en étant l'auteur d'une tentative de meurtre, de par sa riposte. Cet homme a effectué 10 mois de détention préventive en prison et 10 mois à son domicile, sous surveillance électronique. Son conseil plaide une peine assortie d'un sursis pour ce qui excède la détention préventive déjà effectuée. "Il est en aveux de la détention d'arme, de l'extorsion, de la séquestration et du vol avec violence. En ce qui concerne la tentative de meurtre, il était en état de légitime défense. Il a tiré un coup de semonce puis n'a tiré qu'à 5 reprises alors qu'il avait au total 17 cartouches dans son 9mm automatique. Il n'avait pas de volonté homicide, sa réaction s'est limitée à se défendre proportionnellement à l'attaque dont il était victime, seul, face à 3 ou 4 personnes, dont au moins une, si pas deux, étaient armées. L'auteur du premier coup de feu est inconnu, ce doute doit donc bénéficier à mon client. Les tirs avaient pour but de maintenir ses assaillants à distance, il a arrêté de tirer quand ils sont partis."

Me Preumont a plaidé la suspension simple du prononcé de la condamnation pour sa cliente, dont il a nié l’implication dans les faits d’extorsion, de vol avec violence et de séquestration, même si elle était sur place au moment des faits. La vente de drogue est toutefois reconnue dans le chef de la prévenue contre qui 7 ans de prison étaient requis.

Me Mitanis plaide une suspension probatoire du prononcé de la condamnation pour son client, concerné par les faits de vente de cocaïne et contre qui 4 ans de prison avaient été requis.

Suite des plaidoiries le 3 novembre