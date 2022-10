Viol avec séquestration rue de Bruxelles : 5 ans de prison avec sursis

En mars 2016, des faits odieux étaient commis rue de Bruxelles à Namur. Une jeune fille mineure a été attirée dans un appartement, où elle devait rencontrer un jeune homme. Plusieurs hommes étaient présents, ils l’ont enfermée dans la pièce et lui ont pris son téléphone. Ils l’ont violée, ont écrit sur son corps et ont filmé les faits.

Le jeune homme qui faisait opposition le 22 septembre devant le tribunal correctionnel de Namur, avait 17 ans au moment des faits, il en a 23 aujourd’hui Le juge de la jeunesse s’était à l’époque dessaisit du dossier au vu de la gravité des faits, il comparaissait donc devant la chambre « jeunesse » du tribunal correctionnel. En janvier dernier, il a été condamné par défaut à une peine ferme de 5 ans pour viol avec séquestration, attentats à la pudeur, vol avec violence, traitement dégradant et pour l’enregistrement vidéo de ces scènes.

L’unité de psychopathologie légale a rendu un rapport au sujet du prévenu et ne relève pas de paraphilie dans son chef. Le rapport du Service de la Protection de la Jeunesse souligne son risque de récidive, sa rage, son manque d’empathie, sa logique de clan où seule prévaut la loi de la rue, son impression de toute puissance.

Le conseil du prévenu, Me Delhez, évoquait à l'audience un jeune homme livré à lui même et abandonné par ses parents, à qui des limites n’ont jamais été posées, déscolarisé, et qui n’a trouvé sa place que dans le milieu de la rue. L’avocat plaidait un sursis probatoire incluant une formation relative à la place de la femme dans la société, lui permettant de se mettre des limites, notamment en matière sexuelle, et la nécessité d’entreprendre une formation qualifiante.

Me Gravy, avocat de la jeune fille, évoquait le dossier : « 6 ans et demi après les faits, il n’y a toujours aucune décision définitive dans ce dossier, elle n’est pas reconnue comme victime. Elle est totalement détruite par ce qui lui est arrivé, elle n’a pas encore été indemnisée. »

Le parquet de Namur ne s’opposait pas à une mesure de probation, encadrée de façon stricte et incluant des formations et l’indemnisation de la victime.

Le prévenu a été condamné ce jeudi à une peine de 5 ans de prison assortie d'un sursis de 5 ans.