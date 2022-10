Denis Mathen veut faire évoluer sa communication liée aux risques et aux situations de crise

namur Le gouverneur de la Province de Namur veut une communication encore plus efficace, en matière de gestion de crise et de risque.

Le gouverneur de la Province de Namur, Denis Mathen, a prononcé ce vendredi devant le Conseil provincial sa mercuriale, discours durant lequel il mène une réflexion sur un sujet choisi. Le thème choisit cette année : "La communication en matière de risques ou de crises. Enjeu ou danger ?"

L'occasion pour lui de se questionner sur les choix d'actions de communication liées aux risques et aux situations de crise. "Avec le covid, nous avons pris conscience que tous les messages de prévention étaient plus que jamais des outils de gestion de crise", a expliqué le gouverneur. "Communiquer sur les bons réflexes, les bonnes pratiques et anticiper est donc essentiel." Néanmoins, la manière de le faire est importante. "L'humour est-il un bon vecteur de communication ? La provocation peut-elle être intéressante pour une gestion de crise ?".

Les réponses à ces questions, Denis Mathen pourrait les avoir dans un futur proche. Pour une communication encore plus efficace, ce dernier souhaite innover en matière de communication de crise et de risque. Plusieurs pistes ont été évoquées. La première concerne une plus grande implication citoyenne dans l’information, avec le développement de partenariats locaux de prévention pour contrer les fakes news.

Seconde piste, le développement d’une application, en partenariat avec l’UNamur, sur la question de la participation citoyenne. Conscientiser les plus jeunes à la responsabilité citoyenne en cas de crise, dans le but de renforcer la cohésion sociale, pourrait aussi être une solution. Des contacts sont en cours avec la ministre de la Jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny. Une demande de partenariat avec le SPF Intérieur pour mener des projets pilotes a aussi été lancée. Enfin, renforcer les échanges avec la presse fait partie des priorités du gouverneur.

Cette nouvelle stratégie de communication est résumée en trois lettres par Denis Mathen : ICA. I pour "informer" plus adéquatement, de manière plus juste et crédible. C pour "contrer" les contre-vérités. Et enfin, A pour "agir" et redonner aux acteurs du domaine concerné par une crise la capacité de fonder leur action sur une assise plus stable.

Les utilisateurs de trottinettes électriques sensibilisés

Communiquer sur la gestion des risques, et pas seulement des crises, fait partie de la mission du gouverneur de la Province de Namur.

Par le passé, plusieurs clips vidéo ont déjà été réalisés pour faire passer différents messages sur des sujets divers et variés

Ce vendredi, une nouvelle capsule vidéo réalisée par les membres de son cabinet a été dévoilée. Elle cible les utilisateurs de trottinettes électriques, en écho aux accidents et problèmes observés quant à ce moyen de transport. "Les constats ne sont pas encore nombreux mais en Wallonie, on sait qu'il y a eu 26 accidents de avec lésions corporelles lors du 1er semestre 2022, soit 17 de plus qu'en 2021. Pour la Province de Namur, il n'y en a "que" cinq. Néanmoins, en Belgique, des lésions crano-faciales sont constatées lors d'un accident sur deux."

La vidéo, un peu choc, pourrait faire penser à une campagne de l’AWSR. Il n’est pas exclu qu’en matière de communication sur d’autres thématiques, d’autres vidéos voient le jour.