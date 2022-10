Fêtes de Wallonie à Namur : près de 30.000 € d’économie et une réduction de la moitié des déchets

Un mois après les Fêtes, l'heure est venue de tirer un bilan quant aux déchets collectés. Charlotte Deborsu, échevine du cadre de vie, indique : "Globalement, les agents du Service Propreté publique de la Ville de Namur ont récolté, cette année, 46 tonnes de déchets contre 83 tonnes en 2019 (nombre équivalent aux années précédentes). Soit une diminution de près de 45 % ! Cela s'explique par la mise en place des gobelets réutilisables et la nouvelle collecte du verre. Cette année, un test de mise à disposition de bulles à verres supplémentaires sur 5 sites stratégiques namurois (4 bulles par site) a été mis en place : place du Théâtre, rue des Échasseurs, Venelle de l'Hôtel de Ville, place du Palais de Justice et rue Saintraint. Ces bulles ont permis de récolter 8,65 tonnes en plus des 12,2 tonnes récoltées dans les bulles déjà présentes, pour un total de 20,85 tonnes. Les bulles à verres ajoutées pour l'occasion représentent donc un franc succès puisqu'elles ont permis de récolter un plus grand nombre de verres qu'autrefois : +71 %."

La diminution des déchets ramassés durant les Fêtes de Wallonie est en partie due à cette collecte supplémentaire de verres. L’absence des commerces ambulants est également un facteur à prendre en considération. En effet, ceux-ci sont aussi générateurs d’un grand nombre de déchets (emballages, sacs, serviettes…).

Quant au personnel déployé par le Service de la Propreté publique, 52 agentes et agents ont été mobilisés tout le week-end, c’est-à-dire du vendredi 16 septembre au mardi 20 septembre inclus. Par rapport à l’édition 2019, 13 agentes ou agents de moins ont été réquisitionnés. Comme susmentionné, cela s’explique par la diminution de déchets à collecter.

Le coût général total en matière de propreté publique pour les Fêtes de Wallonie en 2022 s’élève à 48.912 € contre 78.007 € en 2019, soit une diminution de 29.095 €. Enfin, concernant l’obligation d’utilisation de gobelets réutilisables, une réunion d’évaluation avec les acteurs et actrices de l’initiative est prévue prochainement. Cependant, un élément peut déjà être souligné pour cette édition, à savoir : une nette diminution des déchets ramassés grâce aux gobelets permettant ainsi un balayage plus efficace et rapide.

Charlotte Deborsu poursuit : « Globalement, on peut se féliciter d'avoir moins de déchets pour cette édition en comparaison aux éditions précédentes. On divise approximativement par deux le nombre de déchets collectés. Cela a également une répercussion financière positive puisque l'on réduit de 29.000 € le coût total. La volonté de mettre en place des gobelets réutilisables et d'ajouter des bulles à verres porte ses fruits et nous en sommes fiers. En ce qui concerne les gobelets réutilisables, ils contribuent clairement à la réduction des déchets. D'ailleurs, après une évaluation avec les acteurs et actrices des Fêtes de Wallonie, nous poursuivrons sur cette voie. Enfin, je tiens à féliciter les agents et agentes de la Propreté publique pour leur travail au cours de cette merveilleuse 99e édition des Fêtes de Wallonie ».