Accueil Régions Namur Suppression des poubelles communales à Sambreville : "Il fait plus sale qu’avant" La suppression des poubelles communales pose des questions de propreté publique. Selon Jean-Luc Revelard, les déchets s’accumulent dans certains quartiers. Jérôme Noël

Pour sensibiliser les Sambrevillois à la propreté et soulager le travail des équipes communales, la Commune a décidé de supprimer une partie des poubelles communales sur le territoire. "C'est l'aboutissement d'une démarche objective, commentait l'échevin du Cadre de vie, Freddy Delvaux lors du conseil communal de jeudi. La décision du collège se fonde sur une étude d'un an en collaboration avec l'encadrement de Be WaPP et d'experts. Je peux comprendre que...