Assises de Namur : 33 procès-verbaux ou fiches d’intervention au sujet de l'accusé

La cour d’assises de Namur a entamé lundi le procès de Laurent Badot. L’accusé, né en 1992, doit répondre du meurtre de sa mère, Myriam Badot, née en 1961, commis à Andenne entre le 7 et le 11 juin 2020. Il doit par ailleurs également répondre d’une scène de coups qui s’est produite dans l’habitation de la victime, le 24 avril, 2 mois avant le décès de celle-ci.

Un des inspecteurs qui est intervenu sur place le 24 avril vers 13h a été entendu par la cour. Un exemple isolé de ce que la victime vivait sans doute fréquemment. « Myriam Badot avait appelé nos services car elle avait été violentée par son fils. Elle était couchée dans son lit médicalisé car on lui avait posé des prothèses aux hanches quelques temps auparavant. Elle semblait maigre et faible. Elle avait une protubérance au-dessus de l’œil gauche car son fils lui avait lancé une bouteille de vinaigre à 2 mètres de distance avant de retourner tout ce qui se trouvait autour d’eux. Badot, connu de nos services pour des faits de coups et de dégradations sur sa mère et dans son domicile, se trouvait dans une pièce voisine, où nous avons trouvé des traces de consommation de drogue. Il nous a dit qu’il avait pénétré dans l’habitation vers 8h du matin et que sa mère avait fait beaucoup de bruit, avec le chien, la télévision ou allumant le chauffage, avec pour objectif de le réveiller. Il a affirmé être en conflit avec toute la famille et regretter un peu le jet de la bouteille de vinaigre. »

Un des policiers qui a découvert le corps sans vie de Myriam Badot le 11 juin s’est rappelé être déjà intervenu sur place quelques temps auparavant. « Il y avait eu un différend entre Myriam Badot et son fils et elle ne souhaitait plus sa présence sur place. Ce jour-là, comme le jour des faits, tous les robinets de la salle de bain étaient ouverts et l’évier débordait, cela nous a mis sur la piste de Laurent Badot. »

Interrogé le lendemain de son interpellation par le juge d’instruction, Laurent Badot insinue que le décès de sa mère pourrait avoir été causé par un tiers qui serait venu après lui au domicile de sa mère. Interrogé sur son ressenti par rapport au décès de sa mère, l’Andennais répond que cela va lui causer des ennuis, « encore des problèmes ».

Entre 2008 et 2020, 33 procès-verbaux ou fiches d’intervention ont été réalisés par la zone de police des Arches au sujet de Laurent Badot.