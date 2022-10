Intervention policière rue Saint-Nicolas à Namur (vidéo)

La rue Saint-Nicolas, dans le centre de Namur, a connu un samedi soir agité. Un esclandre a semble-t-il éclaté sur la voie publique et la police locale de Namur a été appelée.

Lorsqu’une patrouille est arrivée sur place, un homme était maintenu au sol par un autre homme et une femme, qui prétendaient que l’individu était armé d’un couteau.

Les inspecteurs ont demandé des renforts et bientôt, au moins cinq véhicules de police étaient sur place et bloquaient la circulation, le temps d’effectuer des recherches, d’entendre les protagonistes et d’apaiser les esprits.