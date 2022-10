L'accusé au sujet de sa mère aux assises de Namur : "Elle faisait des bulles, elle était blanche et ne répondait plus, je me suis dit que j’avais été trop loin"

La cour d’assises de Namur a entamé lundi le procès de Laurent Badot. L’accusé, né en 1992, doit répondre du meurtre de sa mère, Myriam Badot, née en 1961, commis à Andenne. Après la lecture de l'acte d'accusation par l'avocat général Kerkhofs, le président Gorlé a procédé à l'interrogatoire de l'accusé. Ce dernier a évoqué la séparation de ses parents et la reconnaissance tardive de son père qui est arrivée alors qu’il avait 7 ans, ainsi que la naissance de sa demi-sœur, en 1999. « Je me suis rendu compte à l’âge de 12 ans que ma mère buvait. A partir d’une certaine heure, elle me faisait tous les reproches imaginables. »

Entre 2010 et les faits qui ont amené Laurent Badot devant la cour d’assises, la zone de police des Arches a été appelée à des dizaines de reprises car l’accusé se montrait violent verbalement et physiquement envers sa mère et parfois envers sa demi-sœur. Tout au long de la ligne du temps évoquée par le président Gorlé, l’accusé déclare ne pas se rappeler de certains faits ou se pose en victime. Il avoue ainsi ne pas se souvenir d’une tentative de strangulation pratiquée sur sa mère en octobre 2010, ou d’avoir donné un coup de poing et un coup de boule à celle-ci en octobre 2011, de lui avoir écrasé les pieds en avril 2012. Il ressort du dossier que Myriam Badot devait souvent quitter son domicile précipitamment pour se réfugier avec sa fille chez des voisins ou des proches.

Au fil des questions du président Gorlé, l’accusé révèle un visage impulsif et colérique, dégradant régulièrement l’habitation ou le véhicule de Myriam Badot. Il admet ainsi avoir arraché le chambranle d’une porte car sa mère lui refusait une cigarette. Ou avoir harcelé sa grand-mère maternelle. « Elle et ma mère ne cessaient d’appeler la police pour me mettre en prison, à tort. » Les trous de mémoire sont nombreux : Badot ne se souvient pas avoir lancé le sapin de noël par la fenêtre en 2013 ou avoir donné un claque si violente à sa mère en octobre 2014 qu’elle en a conservé un acouphène. « Je suis quelqu’un d’assez calme », confie pourtant l’Andennais. « Certains disent que je suis paranoïaque, mais elle cachait parfois mes affaires par méchanceté pure et simple. Elle appelait la police tous les jours, je n’en pouvais plus, elle n’arrêtait pas de se plaindre de moi auprès de tout le monde. »

L’accusé a évoqué la santé de sa mère. « Son prétendu AVC était dû à 30 ans d’alcoolisme. Elle savait se faire passer pour quelqu’un de fragilisé. Une tribune et un lit médicalisé ? Tout le monde peut en louer un . Elle jouait la comédie, j’en suis sur et certain. »

Questionné au sujet de la nuit où la mort de sa mère est survenue, l’accusé déclare : « Je voulais récupérer mon téléphone. Je suis entré en cassant une fenêtre. La conversation a dégénéré. J’ai retourné le lit dans lequel elle était. Elle a perdu connaissance. J’ai aspergé la pièce d’ammoniaque pour la réveiller, puis d’insecticide. J’ai retourné le divan sur elle et me suis assis dessus avec le chien. J’ai ensuite mis une feuille d’essuie-tout sur son visage, puis un coussin, pour ne plus la voir et plus l’entendre et j’ai posé les pieds dessus. Elle faisait des bulles, elle était blanche et ne répondait plus, je me suis dit que j’avais été trop loin. J’avais déjà ouvert les robinets de la maison, en partant, j’ai allumé un radiateur électrique et je l’ai entouré d’une tenture. Je voulais que cela brûle pour effacer les traces de ce que j’avais fait, je croyais qu’elle était déjà morte. »

L’accusé conclu : « J’ai mis longtemps avant d’accepter d’avoir causé la mort de ma mère. J’ai gâché sa vie, j’ai gâché celle de toute la famille et la mienne. Je ne voulais pas la tuer, je n’avais pas conscience de la gravité de mes actes. »