Lancement d'une procédure en vue du classement de la maison d’habitation personnelle et atelier d’architecture de Roger Bastin, à Namur

La Ministre wallonne en charge du Patrimoine, Valérie De Bue, a lancé une procédure en vue du classement éventuel comme monument de la maison d’habitation personnelle et atelier d’architecture de Roger Bastin, située à Namur. Par le lancement de cette procédure, la Ministre wallonne Valérie De Bue souhaite impulser une meilleure reconnaissance du patrimoine du 20e siècle.

Une enquête publique sera lancée prochainement, ainsi que des demandes d’avis aux instances concernées.L’Agence wallonne du Patrimoine (AWaP) présentera ensuite une synthèse de tous les avis reçus. Si cette dernière est positive, un arrêté de classement sera proposé à la signature de la Ministre De Bue.

"Particulièrement représentative de l’histoire de l’architecture belge et wallonne du 20ème siècle, cette maison, construite en 1959-1960, est encore conservée dans son état d’origine. Elle est un témoignage exceptionnel de l’œuvre d’un des architectes majeurs de la Wallonie du 20e siècle", indique-t-on au cabinet de la ministre. "Située dans une parcelle boisée, son style architectural exprime le modernisme avec ses revendications premières : pureté formelle, ancrage dans la modernité et coût raisonné de la construction. Plusieurs matériaux sont mis en œuvre : le béton dans les minces linteaux, le bois des menuiseries et du balcon, le schiste et le grès des dalles des terrasses."

Il est également proposé d’établir une zone de protection autour du bien.

Roger Bastin, d’origine namuroise, a vécu dans cette maison et y a installé son atelier d’architecture. Figure du modernisme, on lui doit des monuments tels que le Musée royal de Mariemont ou le Modern Museum à Bruxelles, entre autres.