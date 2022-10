Une semaine de cours ouverts pour les rhétos à l'UNamur

La semaine des "cours ouverts" a débuté à l'UNamur. Depuis ce lundi, jusqu'au vendredi 28 octobre, plusieurs centaines de jeunes sont attendus sur le campus namurois pour venir assister à la semaine des cours ouverts. Elle s’adresse aux élèves de dernières années du secondaire qui souhaiteraient prendre le pouls de la vie étudiante au travers de cours en auditoire et de visites de terrain.

« Les cours ouverts », offrent l’occasion à des centaines de jeunes de vivre l’expérience d’un cours donné en amphithéâtre, de travailler en groupe restreint, de découvrir les méthodes pédagogiques particulières de l’UNamur, d’explorer les différentes filières, de rencontrer des étudiants et des professeurs.

Dans chacune des six facultés, différents cours ou séances de travaux pratiques, sont accessibles, gratuitement. Des visites des facultés, des salles de travaux pratiques ou encore de la ferme pédagogique de l’UNamur sont également au programme. Un atelier d’orientation sera par ailleurs proposé le mardi 25 octobre, de 13h30 à 16h00,pour permettre aux futurs étudiants de réfléchir au processus d’orientation, de mieux appréhender le paysage de l’enseignement supérieur et de définir les balises principales dans le processus de clarification de leur projet (de formation et professionnel).

Pour participer aux cours ouverts de l’UNamur, les élèves doivent simplement se présenter à Info Etudes (85 rue de Bruxelles), quinze minutes avant le début du cours. Ils y reçoivent l’horaire de la journée et un plan du campus avec l’emplacement des auditoires.

Le programme des “cours ouverts” de la semaine est repris sur le site de l’UNamur.