Assises de Namur : "Laurent Badot a tué celle qui l’aimait le plus"

La cour d’assises de Namur a poursuivi mardi le procès de Laurent Badot. L’accusé, né en 1992, doit répondre du meurtre de sa mère, Myriam Badot, née en 1961, commis à Andenne en juin 2020

Annick, une amie qui connaissait Myriam Badot depuis près de 30 ans a témoigné devant la cour d’assises. "C’était quelqu’un de confiance, serviable, qui détenait un master, elle aurait pu faire de grandes choses."

La témoin a évoqué le quotidien de son amie. "A l’âge de 5 ans déjà, il lui donnait des coups sur la tête avec le pied d’une chaise. Elle était douce et aimante avec son fils, il a tué la femme qui l’aimait le plus. Elle était sa servante. Elle faisait encore ses tartines alors qu’il avait 20 ans, elle devait le faire lever le matin. Il était malheureux parce que son père était parti et ne l’avait pas reconnu tout de suite et elle le couvait et le protégeait. Elle l’aimait envers et contre tout."

La témoin évoque diverses scènes auxquelles elle a assisté. "Laurent ne supportait pas la frustration, quand il n’avait pas ce qu’il voulait, il se roulait par terre au magasin ou en pleine rue. Elle était trop bonne et en avait peur. Au fil des années, la violente se faisait grandissante, il est arrivé à Laurent de casser les dents de sa mère contre un mur. Il a abusé de la faiblesse de sa mère. En 2015 elle m’a dit qu’elle l’avait mis dehors car il allait finir par la tuer. Un jour, il était nu dans la pelouse, la bave aux lèvres, elle se cachait derrière un buisson puis elle est venue se réfugier chez moi. Il a suite à cela été mis en observation dans un hôpital psychiatrique."

Selon sa proche amie, l’alcoolisme de la victime était provoqué par la violence de son fils. "Il lui a brisé les os, il détruisait fréquemment ce qu’il y avait dans la maison, il a cassé la chaudière, retourné son lit médicalisé. Elle mettait une chaise pour bloquer la porte de sa chambre la nuit, elle dormait avec son portefeuille sous son oreiller car il la volait. Elle s’anesthésiait avec l’alcool. Je ne comprends pas comment il ne l’a pas tuée plus tôt."