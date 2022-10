Assises de Namur : les proches et voisins, témoins de la maltraitance dont était victime Myriam Badot

Les témoignages se sont succédés mardi dans le cadre du procès de Laurent Badot, accusé du meurtre de sa mère Myriam, en juin 2020 à Andenne.

Anne-Marie, aide-soignante, connaissait la victime depuis plus de quinze ans et l’aidait à réaliser son ménage. « La maison de Myriam Badot était souvent en désordre, quand son fils passait, c’était comme une tornade. Elle a toujours eu des problèmes avec Laurent, il est colérique et violent, verbalement et physiquement. Je l’ai déjà vue avec un œil au beurre noir, elle me disait parfois avoir mal partout. Je constatais souvent les dégradations qu’il causait dans la maison : frigo retourné, légumes jetés au sol, portes arrachées ou endommagées, plus rien ne tenait. Il lui arrivait de couper les fils de son téléphone fixe ou de lui prendre son GSM. Le ton pouvait monter pour des motifs anodins. Elle ne voulait pas que je porte plainte ou que j’en parle à la police. »

Francine et Dominique, les voisins directs de Myriam Badot ont ensuite témoigné à la barre.« Elle est déjà venue chez nous avec une blessure au crâne. Elle a expliqué que son fils l’avait frappée. Il avait aussi déjà menacé de brûler la voiture de sa mère en déversant de l’essence dessus. » Trois semaine avant les faits, Myriam Badot avait envoyé un message à sa voisine en lui disant qu’elle avait des brûlures de cigarette, causées par son fils. Le vendredi 5 juin 2020 en soirée, quelques heures avant sa mort, Myriam s’est présentée à leur domicile. Elle était en pleurs, elle avait peur et voulait qu’ils appellent la police. Son fils lui avait pris son GSM. Les services de police sont intervenus et ont demandé à Laurent Badot de quitter le domicile de sa mère le lendemain. Les voisins ont pu constater que la maison était dans un état déplorable. « La chaudière était endommagée et la maison était inondée. Le lit médicalisé de la victime, une étagère et le canapé étaient renversés dans le salon. De la farine était répandue sur le sol. Des amis sont venus pour nettoyer les lieux. »