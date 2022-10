Assises de Namur : "Mon demi-frère a dit à maman qu’il allait la tuer et qu’elle allait souffrir"

"Sa violence a été la cause du problème d’alcool grandissant de ma mère. Plus il était violent et plus elle buvait. Il réclamait de l’argent, il faisait des crises de paranoïa,..."

La cour d’assises de Namur a poursuivi mardi le procès de Laurent Badot. L’accusé, né en 1992, doit répondre du meurtre de sa mère, Myriam Badot, née en 1961, commis à Andenne entre le 7 et le 11 juin 2020. Il est également accusé d’avoir torturé cette dernière, qui se trouvait par ailleurs en état de vulnérabilité, d’avoir tenté de mettre le feu à son habitation de la rue Sous Stud, et d’avoir commis des dégradations dans cette habitation. L’accusé devra également s’expliquer au sujet de coups portés à sa mère, notamment avec une bouteille en verre.

Sarah, la fille de Myriam Badot et demi-sœur de Laurent Badot, âgée de 22 ans, a pris la parole mardi matin. 7 ans plus jeune que l’accusé, elle est revenue sur le contexte familial. « Laurent était une des causes de la séparation de mes parents. Maman défendait Laurent et n’acceptait pas que mon père lui fasse des remarques. Le père de Laurent ne l’a reconnu que tardivement, c’était pour lui une source de tristesse et de mécontentement, il souffrait d’un manque de reconnaissance, il avait des problèmes d’adaptation. Très jeune, il avait des comportements qu’il ne voulait pas prendre en charge via un psychologue, il se montrait violent au moment de faire ses devoirs. »

La fille de la victime explique qu’il lui est arrivé de devoir appeler la police alors qu’elle avait seulement 12 ans. « Je jouais un rôle de médiatrice entre eux deux, pour qu’ils expriment tous les deux leurs émotions. Laurent, à qui il manquait sans doute une figure autoritaire, venait souvent à la charge, de façon violente, parce qu’il ne retrouvait pas un objet, parce que maman n’avait pas nettoyé un vêtement qu’il voulait porter, ...Sa violence a été la cause du problème d’alcool grandissant de ma mère. Plus il était violent et plus elle buvait. Il réclamait de l’argent, il faisait des crises de paranoïa,... »

La témoin évoque un épisode qui s’est déroulé lorsqu’elle avait 12 ans : « Il l’a jetée à terre et avec un sourire sadique, il a retourné son genou qui a craqué. Elle l’a protégé en disant qu’elle avait glissé sur une plaque de verglas. Quand j’avais 19 ans, il lui a envoyé un produit chimique au visage. Elle a eu l’oeil brûlé et la cornée endommagée. Il lui est arrivé de lui dire qu’il allait la tuer et qu’elle allait souffrir. » Sarah a quitté la maison familiale d’Andenne en mars 2020, après une nouvelle scène de violence. « Il était sous influence et disait vouloir tuer maman. Je me suis interposée, il m’a étranglée et j’ai du perdre connaissance, il m’a rouée de coups. Quand j’ai repris conscience, j’ai saisi un couteau et me suis à nouveau interposée. Il s’est moqué de moi et il est parti. »

Alors que Laurent Badot mettait en doute lundi la réalité de l’AVC de sa mère et affirmait qu’elle simulait des problèmes de mobilité, sa fille explique : « En septembre 2019 déjà, elle était malade, faible, et alitée. J’ai même dû appeler les secours car son état se dégradait trop. Laurent m’a dit que j’aurais dû la laisser crever. Elle souffrait physiquement après son opération des hanches, les infirmiers me le disaient. Elle ne simulait pas. »

Selon la témoin, Myriam Badot était très à l’écoute et présente pour son fils, ce qu’il ne lui rendait pas. « Il ne supportait pas que maman cherche à se libérer de son emprise. A la fin de sa vie, elle avait envie d’avancer, de se reprendre en main, de déménager, de se faire du bien, mais il la tirait vers le bas. La violence de mon frère a causé la déchéance de ma mère. Alors que tout cela aurait pu bien se finir. Elle voulait partir vivre à Ostende et refaire sa vie de son côté, s’éloigner de lui car il était un danger pour elle. »

Laurent Badot s’est enfin adressé à sa demi-sœur. « Je suis vraiment désolé de ce qui s’est passé avec maman. Je suis désolé d’avoir gâché sa vie et la tienne par mes actes, je ne me le pardonnerai jamais, je ne sais toujours pas pourquoi j’ai fait cela. »