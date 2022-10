Dix ans de prison requis contre le fondateur de la société Terra Terra

Le parquet fédéral a requis lundi après-midi devant la cour d'appel de Liège une peine de 10 ans de prison, une amende pénale de 75.000 euros et une interdiction de commercialité contre le gérant de la société Terra Terra, suspecté d'avoir participé à une organisation criminelle qui avait favorisé la culture de cannabis. Des peines de travail ont été requises contre les employés de la société.

L'entreprise horticole était au centre d'une enquête du parquet fédéral. L'entreprise, ses gérants et ses employés étaient suspectés de former une organisation criminelle favorisant la culture du cannabis à travers ses cinq commerces de Namur, Genval, Marcinelle, Jette et Bruxelles. L'entreprise vendait du matériel spécialisé dans les cultures intérieures, pouvant aussi servir à la culture du cannabis. Elle aurait donné des conseils en la matière.

Le matériel vendu était légal, mais les 17 prévenus avaient admis qu'ils savaient que leurs clients se servaient du matériel et de leurs conseils pour cultiver du cannabis.

Devant la cour d'appel de Liège, le parquet fédéral a requis une peine de 10 ans de prison, une amende pénale de 75.000 euros (à multiplier par les décimes additionnels) et une interdiction de commercialité contre le fondateur de l'entreprise. Le parquet a aussi requis la réforme de la décision sur le montant d'une confiscation prononcée en première instance.

Son fils, au centre du système, n'est désormais plus concerné par la procédure en appel, car la cour a considéré que l'appel qui le concerne est irrecevable.

Contre les différents employés, le parquet fédéral a requis des peines de travail allant de 200 à 300 heures.