Un avis de recherche lancé après la disparition de Thomas Crispin

Un avis de recherche a été lancé ce mardi à la demande du parquet de Namur concernant la disparition de Thomas Crispin, un homme de 40 ans. Ce dernier a quitté l’hôpital “Saint-Luc” situé rue Saint-Luc à Namur le lundi 24 octobre 2022 à 16h40 et ne s’est depuis plus manifesté. Thomas Crispin mesure entre 1m75 et 1m80 et est de corpulence mince. Il a les cheveux poivre et sel et porte une barbe. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon en jeans bleu, une veste matelassée bleue et des baskets beiges.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via email : avisderecherche@police.belgium.eu .

Vous pouvez également réagir via le numéro gratuit 0800 30 300.