6 mois de prison avec sursis pour trafic d’être humain dans un restaurant asiatique d’Eghezée

Un contrôle de l’inspection sociale a été mené dans un restaurant asiatique d’Eghezée le 16 mars 2018. Un travailleur sans permis de séjour a pris la fuite mais a été rapidement rattrapé. Il s’est avéré qu’il était logé dans les sous-pentes de la toiture depuis 2 mois. Son dernier salaire ne lui avait pas été versé. Interrogé, il a déclaré qu’il avait payé 10.000 euros en Chine à des passeurs pour obtenir un visa, un billet d’avion, et venir travailler en Belgique.

Les deux premières prévenues, qui comparaissaient fin septembre devant le tribunal correctionnel de Namur, sont les patronnes de l’établissement qui niaient la prévention de trafic d’être humain, mais étaient en aveux des autres. Le troisième prévenu, accusé d’être le co-auteur du trafic d’être humain, est un parent éloigné du travailleur qui avait pris la fuite. Il affirmait l’avoir simplement accueilli à l’aéroport de Bruxelles et l’avoir logé 2 nuits à Tongres avant qu’il commence à travailler 54 heures par semaine dans le restaurant d’Eghezée.

Questionnée sur le statut précaire de l’employé, une des prévenues, déjà condamnée en 2016 pour avoir fait travailler des personnes en séjour illégal, déclarait qu’elle savait qu’il n’était pas en ordre de permis de séjour. "J’étais enceinte de 8 mois, nous ne trouvions pas d’employés et il y avait beaucoup de travail, alors j’ai accepté de le faire travailler. Comme il n’avait pas de papiers, il m’a été impossible de réaliser les formalités d’usage. Je lui ai par ailleurs donné son salaire en liquide le jour du contrôle de l’inspection sociale."

L’auditorat du travail réclamait des peines de prison d’un an et des amendes de 16.000 euros et une amende de 16.000 euros à l’encontre des 3 prévenus devant répondre de préventions de trafic d’être humain. Il était également reproché aux deux dames d’avoir fait travailler un étranger sans permis de séjour, une absence de déclaration immédiate de travail, le non-affichage de l’horaire de travail ou de tenue d’un registre de dérogations pour deux travailleurs à temps partiel et un défaut de rémunération dans les délais prescrits.

Le conseil des 2 prévenues, dont une est mère de 4 enfants et à la tête de 2 restaurants, plaidait la clémence du tribunal pour les préventions reconnues.

Ce mercredi, les deux gérantes ont été chacune condamnées à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende ferme de 16.000 euros. Toutes les préventions, en ce compris le trafic d’êtres humains mais pour une période plus réduite que celle visée par la citation, sont déclarées établies.

Le troisième prévenu, qui est allé chercher le travailleur et l’a conduit au restaurant, est acquitté de la seule prévention mise à sa charge (trafic d’êtres humains), au motif qu’à cette date, le travailleur disposait d’un visa valable pour entrer et séjourner sur le territoire.