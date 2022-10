Assises de Namur : des proches de Myriam Badot étaient convaincus que Laurent tuerait sa mère

La cour d’assises de Namur a poursuivi mercredi le procès de Laurent Badot. L’accusé, né en 1992, doit répondre du meurtre de sa mère, Myriam Badot, née en 1961, commis à Andenne entre le 7 et le 11 juin 2020.

Différents témoins de personnalité ont été entendus au sujet de Myriam Badot. Une aide-ménagère qui connaissait la victime depuis une quarantaine d’années a pris la parole. « Elle a eu des problèmes de dos et son métier d’infirmière, dans le cadre duquel elle officiait au début en salle d’opération, a évolué en fonction de ses ennuis de santé et de ce qu’elle pouvait toujours faire ou pas. Mais elle s’est accrochée, elle était volontaire. Quand elle a arrêté le travail, son moral en a pris un coup. Son état physique s’est dégradé et ses problèmes de mobilité aux jambes sont apparus à cause des coups que lui portait son fils dès l’âge de 4 ou 5 ans. Il la frappait souvent dans le dos avec les pieds ou les poings, lorsqu’il était en colère. Il savait qu’elle était sensible à cet endroit et il se mettait en colère pour des motifs anodins. Il l’insultait et la rackettait de manière régulière, très tôt dans l’adolescence. J’étais convaincue qu’il tuerait sa mère, mais sans savoir quand. Vu le temps depuis quand cela durait et à la vitesse à laquelle son état se dégradait, je savais que cela allait arriver. Il pouvait exploser quand on lui disait non, son regard changeait. La grand-mère de Laurent, la mère de Myriam, craignait aussi son petit-fils, elle ne savait pas jusqu’où il serait capable d’aller dans les coups portés à sa mère. »

Une collègue infirmière évoque son souvenir : « Après le bloc opératoire, elle est passée à la stérilisation, suite à ses problèmes de dos. Elle ne buvait pas au travail mais a rencontré des troubles cognitifs importants à cause de son addiction. Elle était volontaire pour se prendre en charge mais son addiction a posé des soucis dans le cadre du travail. Elle a été mise à la retraite en janvier 2020. Outre ce problème, elle avait parfois des blessures, mais ne disait pas qu’elles étaient causées par son fils, même si nous savions qu’il était violent. »

Le filleul de Myriam Badot, le fils de sa sœur, est également venu témoigner à la barre. « Suite aux violences commises sur elle par le père de Laurent, Myriam a commencé à boire. Elle a vraiment sombré en 2016, sa mère est décédée en 2017, puis j’ai pris des distances avec elle quand je suis devenu papa. Elle avait perdu beaucoup de poids. Elle était certaine que Laurent était dans le bon, qu’il avait des qualités et ne voulait pas voir la réalité en face. Elle était bienveillante et voulait faire au mieux. Laurent était insultant, agressif et violent, mais sa mère prenait quand même toujours sa défense, elle ne voulait pas ouvrir les yeux. Quand on était enfants il était capable de se faire des marques pour que je me fasse gronder. Il ne supportait pas de voir sa mère saoule et la frappait quand elle était ivre. »

Dans le cadre des auditions des témoins de moralité de Laurent Badot, un ancien instituteur a témoigné. « Il y avait des tensions entre ses parents, pas vraiment d’équilibre, il s’est cherché longtemps, son père ne l’a pas reconnu tout de suite. Il devait être soutenu, on devait lui renvoyer une image positive. Ce qui s’est passé, ce n’est pas le Laurent que j’ai connu. »

Un collègue de Laurent Badot, qui l’a côtoyé en 2019 au sein d’une société de transport a ensuite été appelé à la barre. « Au début il travaillait bien, à la fin, il était difficilement joignable. Il lui arrivait de dormir sans son camion. Le lundi, il était souvent en retard ou ne venait parfois pas. Des clients nous disaient parfois qu’il ne s’était pas présenté pour charger ou décharger les marchandises. Il a plusieurs fois évoqué des pannes de réveil. Il évoquait des problèmes personnel et s’excusait. Il a été licencié sans préavis. »