Assises de Namur : Laurent Badot reconnaît avoir étouffé sa mère

La cour d’assises de Namur a poursuivi mercredi le procès de Laurent Badot. L’accusé, né en 1992, doit répondre du meurtre de sa mère, Myriam Badot, née en 1961, commis à Andenne entre le 7 et le 11 juin 2020. Il est également accusé d’avoir torturé cette dernière, qui se trouvait par ailleurs en état de vulnérabilité, d’avoir tenté de mettre le feu à son habitation de la rue Sous Stud, et d’avoir commis des dégradations dans cette habitation. L’accusé devra également s’expliquer au sujet de coups portés à sa mère, notamment avec une bouteille en verre.

La journée a débuté avec l’audition du docteur Beauthier, légiste qui s’est rendu sur la scène de crime. Il a trouvé la victime sur le dos, avec de l’essuie-tout dans la bouche. Elle présentait une brûlure chimique au bras droit et des fractures des côtes. Elle avait des griffes et des marques de compression sur le visage et des hématomes à la face interne des joues.

De l’autopsie pratiquée, il ressort qu’une hyperinflation pulmonaire a été occasionnée par une asphyxie et une obstruction des voies respiratoires aériennes. Un traumatisme thoracique a été occasionné par le divan qui avait été retourné sur la victime. Douze côtes étaient brisées, ces fractures sont survenues en plusieurs séquences et ont été causées par le poids du divan, de lit médicalisé, mais aussi par la présence de l’accusé, qui pesait 85 kilos, et de son chien de 30 kilos dans le divan sous lequel se trouvait Myriam Badot.

Le légiste a relevé une compression manuelle multi digitale sur le visage de la victime, qui avait de l’essuie-tout dans la bouche. La brûlure chimique occupant une bonne partie du bras droit de la mère de Laurent Badot a été causée par un jet d’ammoniaque. « Ce type de brûlure provoque une douleur grandissante pouvant devenir aiguë. L’épiderme était décollé, une cloche s’est formée, la peau était à nu, rougeâtre. Il s’agit d’une brûlure au deuxième degré. » Myriam Badot portait un œil au beurre noir datant d’un jour ou deux, des lésions au cuir chevelu et présentait un saignement interne au cerveau, mais aussi des lésions au pancréas, provoquées ce jour-là par la chute d’objets lourds sur son corps.

Le légiste a évoqué une victime carencée, un état général dégradé, objectivé dès 2019. Myriam Badot mesurait 1m75 et ne pesait que 52 kilos.

L’avocat général et les conseils des parties civiles ont ensuite questionné le légiste, essentiellement au sujet des traces de compression relevées sur le visage de la victime. Laurent Badot avait en effet toujours nié avoir étouffé sa mère. Laurent Badot a alors déclaré ceci, à demi-mot : « J’ai mis ma main gauche sur sa bouche et ma main droite sur son cou, cela a duré un certain temps. » Le légiste a confirmé que la victime, coincée sous un meuble, ne sachant dégager ses bras, du papier essuie-tout dans la bouche, « s’était vue mourir ». Une trace de compression post-mortem a également été relevée sur son corps.