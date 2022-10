Un homme doublement condamné pour deux faits de mœurs en région dinantaise

Un homme né en 1998 poursuivi pour des attouchements commis sur deux jeunes filles de 13 ans, en 2017, en région dinantaise, a écopé ce mercredi matin par défaut de deux peines de quinze mois de prison.

La première victime était son ancienne belle-sœur. Jeune majeur, le prévenu a passé sa main sous ses vêtements à plusieurs reprises. La jeune fille a dénoncé les faits à sa marraine. "Son récit, le dévoilement des faits, les échanges de sms qu’elle a eus avec sa marraine et, surtout, l’audition du prévenu qui reconnaît avoir agi de la sorte malgré que la jeune fille l’a une fois repoussé établissent les attentats à la pudeur", plaidait la partie civile Me Fery.

Les faits concernant la seconde victime ont quant à eux eu lieu lors d’une soirée, dans un kot. Le prévenu les a contestés devant la police et disait être victime d’une vengeance à la suite d’une rupture amoureuse qu’il y a eue au sein de ce groupe d’amis. Pourtant, une amie de la victime a assisté à une partie de la scène. "Et ma cliente n’a aucun intérêt à mentir", précisait l’avocat de la jeune fille Me Gillet.

Le prévenu devrait faire opposition à ces deux condamnations et ainsi donner sa version des faits. Du moins si son absence lors de la précédente audience est valablement justifiée.