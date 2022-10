Assises de Namur : "Ce qu’il a fait à sa mère, on ne le ferait pas à une bête"

La cour d’assises de Namur a poursuivi jeudi le procès de Laurent Badot. L’accusé, né en 1992, doit répondre du meurtre de sa mère, Myriam Badot, née en 1961, commis à Andenne entre le 7 et le 11 juin 2020.Mais aussi de faits de torture commis sur celle-ci.

Les avocats des parties civiles, la sœur, la fille et le neveu de Myriam Badot, ont pris la parole en premier. Me Bernès a évoqué d’entrée de jeu l’omniprésence destructrice, harcelante et violente de l’accusé par rapport à sa maman. “Myriam Badot a une fille extraordinaire. Elle a fêté ses 23 ans ce mercredi. Son frère, l’accusé, lui a fait comme cadeau le rapport de l’expert légiste, qui lui a décrit pendant près d’une heure 30 le calvaire de 2 heures qu’il avait fait vivre à sa mère. ”

L’avocat namurois évoque la nuit du 7 au 8 juin 2020, qui fut fatale à la victime. “C’était une tornade meurtrière, Laurent Badot avait décidé que ce serait la dernière nuit de sa mère. En 20 ans de barreau, je n’avais jamais vu de scène de crime aussi horrible. Un fils qui tue sa mère après l’avoir torturée, c’est presque du jamais vu en Belgique. ”

Me Bernès a fustigé l’attitude de Laurent Badot depuis la commission des faits. “Ceux-ci sont limpides. Le seul qui cherche à les compliquer est l’accusé. Depuis le début, il a cherché à balader les enquêteurs, les experts, il voulait se faire passer pour fou pour sauver sa peau et tenter de bénéficier de l’irresponsabilité pénale. Il a été jusqu’à dire que sa mère avait voulu se suicider en se mettant elle-même de l’essuie-tout dans la bouche. En balbutiant, il a dit avoir mis ses mains autour du cou de sa mère, mais n’a pas encore reconnu son intention de la tuer. ”

Pour le conseil des parties civiles, l’intention homicide ne peut être contestée. “Il a coincé sa mère de 52 kilos sous un divan, s’est assis dessus avec le chien, l’a étranglée, lui a mis de l’essuie tout dans la bouche. Il a ensuite tenté de mettre le feu en entourant un chauffage électrique d’un rideau et a bloqué la porte de la pièce avec un divan pour que sa mère ne puisse pas en réchapper. ”

L’avocat des proches de Myriam Badot a demandé aux jurés de répondre par l’affirmative à la question de savoir si la victime avait été torturée par son fils. “Il lui a donné des coups de pied dans les cotes, l’a coincée sous un fauteuil dont il s’est relevé à plusieurs reprises, y installant son chien pour peser davantage sur sa mère. Il lui a jeté des noyaux d’abricots et l’a aspergée d’insecticide, quel mépris ! Il a déversé de l’ammoniaque sur son bras, qui a occasionné une brûlure chimique au deuxième degré, une douleur aiguë. Il l’a aussi torturée mentalement en lui disant qu’il avait bouché les éviers, que l’eau arrivait et qu’une chaufferette électrique en marche était à 2 mètres de sa tête et lui a dit : “Tu vas griller, tire ton plan”.”.

Me Gruslin a ensuite pris la parole : “Les parties civiles ne sont pas là pour la vengeance mais pour entendre qu’elle a été atrocement trucidée par son fils qu’elle aimait tant. Ils ne veulent pas que l’on garde d’elle l’image d’une victime qui avait un problème avec l’alcool. Elle était courageuse, une gentille dame à l’écoute, honnête, sympathique, une marraine affectueuse, une mère folle de son fils et fusionnelle avec sa fille. Elle n’avait pas mérité ce qu’elle a vécu. Elle a été massacrée par son fils chéri. Elle a vu arriver la mort dans les yeux de son fils, assis sur elle. Depuis le début du procès, l’accusé n’a cessé de tenter de salir la mémoire de sa mère. En disant qu’elle se faisait passer pour une handicapée, notamment. Il a affirmé qu’il la détestait, qu’il voulait la voir mourir et pousser son dernier souffle. Et il l’a fait, de ses mains et de tout son poids.”

L’avocat met en avant l’absence de regrets sincères. “Il a juste dit à la juge d’instruction que cette situation allait lui causer des ennuis. Il a laissé pourrir sa maman pendant 3 jours et 3 nuits sur cette scène de crime. Il a fait volte-face ce lundi en avouant avoir tué sa mère après avoir dit pendant 2 ans qu’elle était toujours vivante quand il avait quitté les lieux. Laurent Badot ne fait des aveux que quand il est acculé. Il est froid, détaché, dépourvu d’empathie et de regrets. ”

Me Gruslin revient sur les faits de torture : “Ce qu’il a fait, personne ne le ferait à une bête. Lui, l’a fait à sa mère. On est ici dans l’inhumain, dans l’inexcusable. Il est sorti à plusieurs reprises de la pièce et est retourné à chaque fois torturé sa mère. Il aurait pu s’arrêter et ne l’a pas fait. Il a continué pour assister au dernier souffle de sa mère et ne lui a pas laissé la moindre chance.”