Assises de Namur : "Il ne pouvait pas la rater : elle était très faible", selon l’avocat général

L’avocat général Kerkhofs a pris la parole en milieu de matinée dans le cadre du procès de Laurent Badot pour le meurtre de sa mère, dans le cadre duquel il doit aussi répondre de faits de torture sur une personne vulnérable. “Les aveux tardifs de l’accusé ce mercredi, étaient forcés et contraints, par les observations du médecin légiste qui relevait des compressions sur la bouche de la victime. Les jurés devront tirer des conclusions de ce revirement. ”

L’accusation demande aux jurés de reconnaître Badot coupable de toutes les charges qui lui sont imputées et de répondre par l’affirmative aux 14 questions constituant le questionnaire qui leur sera soumis après la plaidoirie de la défense, qui interviendra jeudi après-midi. Mais aussi de retenir différentes circonstances aggravantes, entraînant une peine plus lourde : le fait d’avoir tué sa mère, qui était une personne vulnérable.

Pour le magistrat, les actes commis sont bel et bien volontaires : “L’accusé a frappé sa mère à plusieurs reprises, il a refusé d’appeler à l’aide alors qu’elle le demandait, il l’a étouffée, comme il l’a reconnu. L’intention homicide est établie également, au vu des moyens déployés par l’accusé, il a posé des gestes ne pouvant qu’aboutir à la mort de sa mère. Que ce soit les coups portés, les zones visées, la force engagée, le fait de l’avoir empêchée de respirer. Il ne pouvait pas la rater : elle était très faible. Il a mis le feu pour qu’elle grille dans sa maison a cas où elle aurait survécu aux traitements qu’il lui a infligés. ”

L’avocat général relève aussi les propos de l’accusé, qui a dit à plusieurs reprises qu’il détestait sa mère et voulait la voir mourir. “Vous devrez évidemment reconnaître les faits de torture établis : il a déversé de l’ammoniaque sur sa propre mère. Il avait échafaudé un scénario de violence, la victime s’est vue mourir, le légiste l’a confirmé. ”

Pour l’avocat général Kerkhofs, le fait que Myriam Badot était une personne vulnérable ne fait pas l’ombre d’un doute. “Il a pourtant l’outrecuidance de prétendre le contraire et de dire qu’elle simulait ! Elle vivait sur un lit médicalisé dans le salon car elle avait été opérée des hanches, portait 2 prothèses et ne savait plus monter à l’étage. Elle marchait avec une tribune, était encadrée par des kinés et des infirmiers. Elle souffrait de pathologies cardiaques et respiratoires et d’une maladie génétique du foie. Elle était maigre et faible, “cachectique”, comme l’a dit le médecin légiste. ”