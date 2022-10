Assises de Namur : pour la défense, Laurent Badot n’a pas torturé sa maman

Me Bruno : "La torture est l’enjeu de ce procès, la nuance importante pour Laurent Badot."

La cour d’assises de Namur a poursuivi jeudi le procès de Laurent Badot. L’accusé, né en 1992, doit répondre du meurtre de sa mère, Myriam Badot, née en 1961, commis à Andenne entre le 7 et le 11 juin 2020, mais aussi de faits de torture sur celle-ci

Pour la défense de l’accusé, Me Bruno a pris la parole. "Je vous demande de ne pas diaboliser Laurent Badot, mais plutôt de vous pencher sur la dynamique entre la mère et le fils. Je suis convaincu que malgré ce qu’il lui a fait subir et une vie difficile, l’accusé aimait sa mère, mais à sa façon. Il l’aimait autant qu’il la détestait. C’est quelqu’un qui ne sait pas exprimer ses sentiments, ni gérer ses émotions."

Selon le plaideur, l’alcoolisme de Myriam Badot est une des causes du drame. " Il voyait boire sa mère depuis tout petit et cela le rendait fou. Il était inquiet de la voir boire, souffrait de son délabrement physique. Il était autocentré et pour elle, il n’y a que lui qui comptait. La maison familiale était un lieu de culte du Dieu vivant, Laurent Badot. Plusieurs l’ont dit, Myriam Badot pouvait être fatigante, invivable, elle pouvait fabuler. Leur relation était toxique." Pour le conseil de l’accusé, les deux protagonistes étaient malheureux. "Dans la vie de tous les jours, il n’était personne, sauf aux yeux de sa mère. Sa vie était centrée sur sa mère même s’il lui nuisait."

Badot et son avocat ne contestent pas l’intention de donner la mort. "Devant ses juges, il veut prendre ses responsabilités. Si Myriam Badot était vulnérable ? Évidemment. Mais il ne l’a pas torturée. La torture est l’enjeu de ce procès, la nuance importante pour Laurent Badot. Il ne faut pas mélanger le meurtre et la torture."

Au sujet de l’ammoniaque projeté sur la victime, Me Bruno déclare : "Il reconnaît avoir jeté de l’ammoniaque sur une couverture. On ne connaît par ailleurs pas la concentration de la substance utilisée, ni la durée d’exposition, il n’y a pas eu d’analyse du composant. S’il avait voulu torturer sa mère, il aurait visé le visage. La blessure au bras, est du second degré, superficielle. Il y a un réel doute quant à savoir s’il a voulu torturer sa maman."

Pour la défense, l’utilisation de l’insecticide, une substance relativement inoffensive, n’appuie pas la thèse de l’existence de la torture. "Il ne faut pas mélanger les actes qui ont mené à la mort avec de la torture. Laurent Badot n’a pas torturé sa maman. Quant à la tentative d’incendie, elle a été commise alors que la victime était déjà décédée. Il était le centre d’attention de sa maman, il l’aimait à sa façon, il lui a pris sa santé, son travail, mais il ne l’a pas torturée."