"Déchets-ressources" : deux projets de BEP environnement retenus par le gouvernement wallon

Dans le cadre de son plan de relance, la Wallonie a ouvert un appel à projets nommé « déchets-ressources ». 72 projets ont été sélectionnés par le gouvernement wallon. Deux projets innovants de BEP Environnement ont été retenus : le premier concerne la création de trois nouveaux « espaces récup’ » dans les recyparcs, le second concerne l’utilisation de compacteurs, également dans les recyparcs.

Les « espaces récup » ont été lancés en 2020 par le BEP Environnement et La Ressourcerie Namuroise, dans les recyparcs. « Cette idée fait suite aux interpellations légitimes et régulières d’usagers des recyparcs qui regrettaient de ne pas pouvoir récupérer sur places des objets encore en bon état. Le concept développé depuis 2020 est simple : lorsqu’un citoyen vient déposer des déchets au recyparc, il a la possibilité de récupérer un objet mis à disposition dans « l’espace récup ». Lorsqu’un objet reste un certain temps dans l’espace sans être repris, il est alors repris par La Ressourcerie Namuroise qui se charge de le mettre en vente dans ses magasins « Ravik » », indique le BEP.

A ce jour, il existe trois « espaces récup’ » dans les recyparcs de Gembloux, La Bruyère, et Champion. Dès le printemps 2023, ceux de Florennes, Ciney et Beauraing auront également le leur.

Compacter pour moins coûter

Le second projet projet vise à acquérir sept compacteurs électriques dans les recyparcs. Leur objectif est de réduire le volume des déchets dans les conteneurs et, par conséquent diminuer le double coût (environnemental et financier) de leur transport. En effet, grâce à ce compactage, les conteneurs de papiers-cartons, encombrants, bois, métaux et déchets verts pourront accueillir 75% de déchets supplémentaires avant d’être évacués pour être valorisés. La date de réception des machines est prévue pour, au plus tard, juin 2023.