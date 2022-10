Floreffe: accès interdit à la bibliothèque du centre, des déménagements à prévoir

Depuis une semaine, les citoyens floreffois n’ont plus accès à la bibliothèque de Floreffe-Centre, située au premier étage de l’ancien bâtiment du CPAS, à la rue Piret. Après une visite de contrôle des pompiers, le Colonel Gilbert, a rendu un avis négatif et, donc, a interdit l’accès au public. Les locaux ne disposent d’aucune sortie de secours. Un seul escalier en bois, et étroit, permet de rejoindre l’étage où l’on recense plusieurs milliers de livres qui sont aussi stockés dans le grenier.

Dès la réception du rapport, le bourgmestre Philippe Vautard a rencontré les membres de l’ASBL pour leur trouver un nouveau local qui pourra accueillir l’ensemble des ouvrages. "Ce sera dans l’ancien presbytère, actuellement occupé par l’école de musique et l’office du tourisme. Ce dernier va déménager vers l’ancienne gendarmerie en attendant la construction d’un bâtiment sur les rives du Nangot. Outre la partie droite du rez-de chaussée, la Bibliothèque disposera aussi de deux salles à l’étage."

Outre le prêt de livres, l’ASBL a ouvert à raison de quatre jours semaine, une école de devoirs, sous la direction de Ghislaine Brouwers. Une dizaine d’enfants, issus des écoles de l’entité, fréquente régulièrement cette école. "Les enfants seront dans un premier temps, accueillis dans le module de l’école inclusive, sur la place Soviret, à deux pas de la bibliothèque avant de migrer vers le presbytère."

D’autres occupants sont aussi contraints de déménager. L’ALE, qui avait un local à l’étage, est en attente d’un accord avec le CPAS et pourrait travailler avec le pôle emploi. "Notre objectif est aussi de rationaliser l’utilisation des bâtiments, en ces périodes de crise", assure Philippe Vautard.

Installée au rez-de-chaussée, l’ONE, qui propose chaque jeudi une consultation des nourrissons, rejoindra également la maison de la parentalité, dans le parc du centre culturel, où une consultation est déjà proposée le lundi pour les Franiérois. "Nous mettrons en place une navette via le Floribus, pour permettre aux mamans de rejoindre la consultation."

Avec tous ces changements, la vestiboutique, qui est à la recherche d’espaces pour exposer ses vêtements, pourra désormais disposer des autres locaux du rez-de-chaussée. Une bonne nouvelle pour la Maison Croix-Rouge locale qui en cette période de crise enregistre toujours plus de clients.

Un subside pour la rénovation

Enfin, notons que l’ancienne majorité, qui avait rentré un dossier pour la rénovation énergétique du bâtiment, a reçu une promesse de subsides de 450 000 €. Pour l’actuel bourgmestre, vu le coût des travaux, un million d’euros sera à charge de la commune. "Pour nous le projet n’est pas réalisable actuellement."